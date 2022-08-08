Во время официального визита министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в Австралию живущие там граждане Латвии поинтересовались, как планируемая обязательная военная служба затронет людей с двойным гражданством.
Вопрос латвийцев из Австралии - как обязательный призыв коснется людей с двойным гражданством
В Министерстве иностранных дел сообщили, что министр призвал соотечественников участвовать в дискуссии о создании службы, чтобы решения, которые будут приняты, были взвешенными и обоснованными.
С 5 по 7 августа Ринкевич посетил латышские общины в Аделаиде, Мельбурне и Сиднее, и на встрече с проживающими в Австралии латвийцами министр проинформировал об актуальных вопросах для Латвии, особенно подчеркнув вызовы, вызванные войной в Украине, которую начала Россия.
Соотечественников интересовал широкий круг вопросов, в том числе ситуация безопасности в Латвии, мобилизация дополнительных сил стран НАТО для поддержки альянса на востоке, помощь Украине, борьба с дезинформацией и влияние санкций на Россию.
Во время визита Ринкевич встретился с премьер-министром Южной Австралии Питером Малинаускасом, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря в связи с войной, начатой Россией, а также возможности поддержки Украине. Ринкевич выразил надежду, что открытие посольства в Канберре будет способствовать экономическим связям со штатом Южной Австралии, особенно подчеркнув сферу информационных технологий. Министр и премьер были единодушны, что сотрудничеству будет содействовать Соглашение о свободной торговле Европейского союза с Австралией.
Ринкевич также встретился с сенатором Южной Австралии Саймоном Бирмингемом, с которым обсуждались вызовы, созданные войной не только в Европе, но и влияние на безопасность и экономическую ситуацию в регионе Индийского и Тихого океанов и глобально.
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