Как "самый русский город" Литвы встречал запрещенного в РФ Гребенщикова

"Сколько я живу здесь? Уже 39 лет, - подсчитывает на калькуляторе продавец женской одежды Галина, в прошлом сотрудница атомной электростанции. - Приехала в 1983-м из Украины. В 2004 году остановили первый энергоблок, стало понятно, что прежней жизни уже не будет. И люди начали уезжать. Квалифицированные специалисты - на другие АЭС, особенно кто помоложе. Наши специалисты с российскими паспортами в Беларусь поехали, на Островецкую АЭС. В самом городе работы мало, в основном все куда-то выезжают. Молодежь едет или в Вильнюс, или дальше в Европу, у меня сын - в Нидерландах".

Но, по словам Галины, в последние годы в город начали приезжать россияне на пенсии. Скромную двухкомнатную квартиру здесь можно было купить за 30-40 тысяч евро. А когда началась война, приехало много украинцев. "В школах - у нас есть и русские, и литовские - я слышала, даже стали украинский преподавать как факультатив, сюда приехали и преподаватели из Украины. Я сама хочу вывезти отца из Киева, он инвалид", - говорит она.

Борис Гребенщиков Фото: Кадр из видео

"Если человек не говорит по-литовски, переходим на русский"