Эстонским котельным не хватает топлива на следующий отопительный сезон, так как экспортерам гранул и бумаги RMK продает только треть щепы, сообщает газета Postimees.
СМИ: эстонским котельным не хватает древесины для отопительного сезона
Владельцы частных лесов также продают большую часть древесины переработчикам.
"У предприятий теплоснабжения еще нет договоров для необходимого объема щепы", - сказал руководитель Ассоциации электро- и тепловой энергии Эстонии Сим Умблея. Не хватает 0,3 тераватт-часа (TWh) или около 150 000 кубометров древесины.
Как сказал Умблея, щепа является наиболее часто используемым топливом в эстонских котельных, создавая 55-60% от общего количества тепла. Удельный вес газа составляет 20%, часть которых запланировано заместить сланцевым маслом.
Руководитель ассоциации выразил надежду, что обеспечению древесины будет способствовать пункт договора коалиции правительства Эстонии, который предусматривает, что приоритетно RMK необходимо обеспечивать котельные топливом.
Руководитель коммуникации RMK Силле Адере в начале июля сказала, что компания не проведет аукцион на продажу общественной древесины, чтобы обеспечить жителей страны щепой и дровами, необходимой для теплоснабжения и производства электричества. "В предстоящий отопительный сезон мы продадим всю щепу только местным когенерационным станциям тепла и электричества", - сказала она.
Однако информация, имеющаяся в распоряжении Postimees, свидетельствует о том, что во второй половине этого года и в первой половине следующего года треть щепы RMK будет поставлена заводам-изготовителям древесностружечных гранул Graanul Invest, а также производителю целлюлозы Horizon Tselluloosi ja Paberi. Средняя цена древесины составляет 59,2 евро за кубический метр или 30 евро за мегаватт-час (MWh). Умблея настаивала на том, что такая цена для щепы была весной, а сейчас рыночная цена должна составлять 40 45 евро за MWh.
Представитель RMK Кристина Вирона пояснила, что это не противоречит предыдущим сообщениям компании, потому что четыре фабрики деревообработки имеют свои когенерационные станции, из которых в эстонские сети электричества попадает произведенное из возобновляемых ресурсов электричество, а также они потребляет теплоэнергию, полученную в процессе производства.
Руководитель компании возобновляемой энергии Enefit Green Андрес Вайнола сказал, что Эстония должна начать ограничивать экспорт, если она желает контролировать местный рынок биомассы и дров.
Руководитель ассоциации Умблея признала, что в Эстонии ограниченный ресурс щепы, поэтому при росте спроса растет и ее цена, причем отопление гранулами является самой простой альтернативой для домохозяйств, которые хотят отказаться от отопления газом.
В Министерстве экономики и коммуникации Эстонии Postimees пояснили, что в Европейском Союзе запрещено ограничивать свободное движение товаров, за исключением очень специфических случаев. В то же время в министерстве не объяснили, почему древесина в нынешней ситуации не считается национальным богатством.
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