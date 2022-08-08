СМИ: эстонским котельным не хватает древесины для отопительного сезона

Владельцы частных лесов также продают большую часть древесины переработчикам.

"У предприятий теплоснабжения еще нет договоров для необходимого объема щепы", - сказал руководитель Ассоциации электро- и тепловой энергии Эстонии Сим Умблея. Не хватает 0,3 тераватт-часа (TWh) или около 150 000 кубометров древесины.

Как сказал Умблея, щепа является наиболее часто используемым топливом в эстонских котельных, создавая 55-60% от общего количества тепла. Удельный вес газа составляет 20%, часть которых запланировано заместить сланцевым маслом.

Руководитель ассоциации выразил надежду, что обеспечению древесины будет способствовать пункт договора коалиции правительства Эстонии, который предусматривает, что приоритетно RMK необходимо обеспечивать котельные топливом.

Руководитель коммуникации RMK Силле Адере в начале июля сказала, что компания не проведет аукцион на продажу общественной древесины, чтобы обеспечить жителей страны щепой и дровами, необходимой для теплоснабжения и производства электричества. "В предстоящий отопительный сезон мы продадим всю щепу только местным когенерационным станциям тепла и электричества", - сказала она.