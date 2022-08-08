Конфликт на концерте Галкина: полиция начала проверку

RUS TVNET обратился к организаторам, которые прокомментировали случившееся:

"На концерте произошла ссора между двумя зрителями. Благодаря действиям охраны, а также присутствовавших в зале медиков инцидент был оперативно пресечен. Оба зрителя, участвовавшие в конфликте, были переданы представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после чего концерт продолжился без как-либо помех".

Организаторы убедительно просят в случае любых неоднозначных ситуаций во время концертов всегда обращаться к представителям охраны и не пытаться решать конфликты самостоятельно.

Представитель Госполиции сообщает, что вызов был получен около 21:00 из концертного зала "Дзинтари" в связи с конфликтом между двумя посетителями. При выезде на место выяснилось, что один из участников конфликта своим поведением мешал другим зрителям.

Во время конфликта могли быть нанесены увечья, однако потерпевший не пожелал подавать жалобу. Поэтому полиция приняла решение об отказе в возбуждении административного процесса в связи с нанесением телесных повреждений. Но в связи с нарушением общественного порядка на концерте начата ведомственная проверка.

Информация, которой располагает полиция, не указывает на то, что причиной конфликта могла быть война, развязанная Россией в Украине, или национальные разногласия.

Выступление Галкина на прошлой неделе привлекло повышенное внимание в социальных сетях в связи с тем, что артист использовал в нем латышский язык.

Напомним, после того, как Россия начала войну против Украины, Галкин покинул Россию и стал одной из немногих звезд российской индустрии развлечений, занявших твердую позицию против агрессивной политики РФ.