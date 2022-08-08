Фото ⟩ В RAKUS привезли 21 тяжелораненого пациента из Украины

Большинство доставленных пациентов - молодые люди с огнестрельными или взрывными ранениями. У некоторых из них незаживающие раны.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс напомнил, что в Латвии медицинскую помощь уже получили около 8 тысяч мирных жителей Украины. Латвия способна принять несколько сотен пострадавших из Украины, и пора использовать эти возможности.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко напомнил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества с Национальным реабилитационным центром Vaivari, который в 2014 году оказал помощь и реабилитировал нескольких жителей Украины.

Мищенко подчеркнул, что Латвия является двигателем Евросоюза, который может показать пример того, как нужно оказывать поддержку Украине.

RAKUS сообщила о лечении пациентов

Более подробную информацию о лечении тяжелораненых жертв украинской войны в Латвии предоставили на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем ​​на вертолетной площадке RAKUS за стационаром "Гайльэзерс".

В мероприятии приняли участие:

посол Украины в Латвии Александр Мищенко,

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков,

заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Андрис Вилкманис,

председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Анда Нулле,

директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс.

Павлютс проинформировал о стартующей долгосрочной государственной программе лечения и реабилитации тяжелораненых в украинской войне и более подробно рассказал, как эту программу помощи планируется реализовывать в дальнейшем.

Также представителям СМИ была предоставлена ​​информация о первых украинских жертвах войны, доставленных в RAKUS - какие у них травмы и какое лечение и реабилитацию получат эти пациенты.

Кроме того, у журналистов была возможность увидеть автобус, приспособленный для перевозки тяжелораненых, и услышать небольшой рассказ о том, как осуществляется сотрудничество.