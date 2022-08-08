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Фото ⟩ В RAKUS привезли 21 тяжелораненого пациента из Украины

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rus.tvnet.lv
В RAKUS привезли 21 тяжелораненого пациента из Украины
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Сегодня утром, 8 августа, в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) доставили 21 человека, получившего тяжелые ранения в ходе войны в Украине, сообщил заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов больницы Алексей Вишняков.

Понимая, что пострадавшие проведут в пути из Украины 18 часов и им нужно обеспечить быстрый осмотр, персонал больницы заранее подготовился к их приему.

"Врачи больницы имели возможность заранее ознакомиться с данными о лечении и медицинских манипуляциях, проведенных больным в Украине. Хотя полной картины о состоянии здоровья раненых и покалеченных людей и их проблемах эти данные не дают, они были полезны для планирования и подготовки", - сказал Вишняков.

Он сообщил, что двое пострадавших были немедленно переведены в другие больницы: один - в Клинику травматологии и ортопедии, а другой - в Национальный реабилитационный центр Vaivari. В течение четырех часов остальные пострадавшие были помещены в разные отделения RAKUS. Пациентов по возможности поместили в общие палаты, чтобы обеспечить поддержку и возможность поговорить с другим человеком, который также перенес аналогичные травмы.

В ближайшее время в RAKUS буду проведены операции по реконструктивной хирургии, микрохирургии и нейрохирургии для пациентов с тяжелыми травмами черепа, шеи, конечностей и позвоночника. Также будут изготовлены протезы для пострадавших, ранее перенесших ампутацию руки или ноги.

Большинство доставленных пациентов - молодые люди с огнестрельными или взрывными ранениями. У некоторых из них незаживающие раны.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс напомнил, что в Латвии медицинскую помощь уже получили около 8 тысяч мирных жителей Украины. Латвия способна принять несколько сотен пострадавших из Украины, и пора использовать эти возможности.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко напомнил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества с Национальным реабилитационным центром Vaivari, который в 2014 году оказал помощь и реабилитировал нескольких жителей Украины.

Мищенко подчеркнул, что Латвия является двигателем Евросоюза, который может показать пример того, как нужно оказывать поддержку Украине.

RAKUS сообщила о лечении пациентов

Более подробную информацию о лечении тяжелораненых жертв украинской войны в Латвии предоставили на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем ​​на вертолетной площадке RAKUS за стационаром "Гайльэзерс".

В мероприятии приняли участие:

  • посол Украины в Латвии Александр Мищенко,
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков,
  • заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Андрис Вилкманис,
  • председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Анда Нулле,
  • директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс.

Павлютс проинформировал о стартующей долгосрочной государственной программе лечения и реабилитации тяжелораненых в украинской войне и более подробно рассказал, как эту программу помощи планируется реализовывать в дальнейшем.

Также представителям СМИ была предоставлена ​​информация о первых украинских жертвах войны, доставленных в RAKUS - какие у них травмы и какое лечение и реабилитацию получат эти пациенты.

Кроме того, у журналистов была возможность увидеть автобус, приспособленный для перевозки тяжелораненых, и услышать небольшой рассказ о том, как осуществляется сотрудничество.

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