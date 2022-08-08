Сегодня утром, 8 августа, в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) доставили 21 человека, получившего тяжелые ранения в ходе войны в Украине, сообщил заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов больницы Алексей Вишняков.
Фото ⟩ В RAKUS привезли 21 тяжелораненого пациента из Украины
Понимая, что пострадавшие проведут в пути из Украины 18 часов и им нужно обеспечить быстрый осмотр, персонал больницы заранее подготовился к их приему.
"Врачи больницы имели возможность заранее ознакомиться с данными о лечении и медицинских манипуляциях, проведенных больным в Украине. Хотя полной картины о состоянии здоровья раненых и покалеченных людей и их проблемах эти данные не дают, они были полезны для планирования и подготовки", - сказал Вишняков.
Он сообщил, что двое пострадавших были немедленно переведены в другие больницы: один - в Клинику травматологии и ортопедии, а другой - в Национальный реабилитационный центр Vaivari. В течение четырех часов остальные пострадавшие были помещены в разные отделения RAKUS. Пациентов по возможности поместили в общие палаты, чтобы обеспечить поддержку и возможность поговорить с другим человеком, который также перенес аналогичные травмы.
В ближайшее время в RAKUS буду проведены операции по реконструктивной хирургии, микрохирургии и нейрохирургии для пациентов с тяжелыми травмами черепа, шеи, конечностей и позвоночника. Также будут изготовлены протезы для пострадавших, ранее перенесших ампутацию руки или ноги.
Большинство доставленных пациентов - молодые люди с огнестрельными или взрывными ранениями. У некоторых из них незаживающие раны.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс напомнил, что в Латвии медицинскую помощь уже получили около 8 тысяч мирных жителей Украины. Латвия способна принять несколько сотен пострадавших из Украины, и пора использовать эти возможности.
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко напомнил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества с Национальным реабилитационным центром Vaivari, который в 2014 году оказал помощь и реабилитировал нескольких жителей Украины.
Мищенко подчеркнул, что Латвия является двигателем Евросоюза, который может показать пример того, как нужно оказывать поддержку Украине.
RAKUS сообщила о лечении пациентов
Более подробную информацию о лечении тяжелораненых жертв украинской войны в Латвии предоставили на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем на вертолетной площадке RAKUS за стационаром "Гайльэзерс".
В мероприятии приняли участие:
- посол Украины в Латвии Александр Мищенко,
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков,
- заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Андрис Вилкманис,
- председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Анда Нулле,
- директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс.
Павлютс проинформировал о стартующей долгосрочной государственной программе лечения и реабилитации тяжелораненых в украинской войне и более подробно рассказал, как эту программу помощи планируется реализовывать в дальнейшем.
Также представителям СМИ была предоставлена информация о первых украинских жертвах войны, доставленных в RAKUS - какие у них травмы и какое лечение и реабилитацию получат эти пациенты.
Кроме того, у журналистов была возможность увидеть автобус, приспособленный для перевозки тяжелораненых, и услышать небольшой рассказ о том, как осуществляется сотрудничество.
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