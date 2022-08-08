Рига снова будет размещать новых украинских беженцев

На прошлой неделе комиссия по гражданской обороне города Риги утвердила порядок, согласно которому новые военные беженцы из Украины, приехавшие в город, будут обеспечены жильем в местах расселения туристов. В будущем самоуправление сможет предоставлять жилье на более короткий срок и за более высокую плату. Соответствующие изменения недавно были приняты правительством.

В думе отмечают, что с 1 июля вступили в силу поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые установили более низкие расходы на размещение беженцев в туристическом секторе.

В Риге только четыре места размещения туристов согласились принять беженцев за установленную правительством сумму - не более 100 евро за первого человека в месяц, 50 евро за каждого последующего человека, но не более 300 евро за жилье.

В этих условиях в Риге можно разместить 100 человек, и все места заняты. Именно поэтому Рижское самоуправление в начале июля объявило, что больше не будет размещать в городе новых беженцев.

Самоуправление обязалось до конца августа покрывать разницу в стоимости проживания, которую не оплачивает государство, в тех местах размещения туристов, где беженцы жили до 1 июля, чтобы люди не остались без жилья. В настоящее время в туристических объектах Риги размещено около 1050 человек, прибывших в город до 1 июля. Это обходится думе в 300 000 евро в месяц.

Ежедневно около 100 человек обращаются в отделение Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в Рижском центре поддержки гражданского населения Украины на улице Калькю, 1, с просьбой о размещении. Им предлагают жилье в других самоуправлениях, но и в регионах Латвии в настоящее время доступно только несколько десятков свободных мест.

Кроме того, рижанам по-прежнему предлагается принимать граждан Украины в своих домах и обращаться за компенсацией за добровольное размещение или заключить трехсторонний договор между арендодателем, гражданами Украины и самоуправлением.