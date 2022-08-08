В Риге снова разместят новых украинских беженцев, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
Рига снова будет размещать новых украинских беженцев
На прошлой неделе комиссия по гражданской обороне города Риги утвердила порядок, согласно которому новые военные беженцы из Украины, приехавшие в город, будут обеспечены жильем в местах расселения туристов. В будущем самоуправление сможет предоставлять жилье на более короткий срок и за более высокую плату. Соответствующие изменения недавно были приняты правительством.
В думе отмечают, что с 1 июля вступили в силу поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые установили более низкие расходы на размещение беженцев в туристическом секторе.
В Риге только четыре места размещения туристов согласились принять беженцев за установленную правительством сумму - не более 100 евро за первого человека в месяц, 50 евро за каждого последующего человека, но не более 300 евро за жилье.
В этих условиях в Риге можно разместить 100 человек, и все места заняты. Именно поэтому Рижское самоуправление в начале июля объявило, что больше не будет размещать в городе новых беженцев.
Самоуправление обязалось до конца августа покрывать разницу в стоимости проживания, которую не оплачивает государство, в тех местах размещения туристов, где беженцы жили до 1 июля, чтобы люди не остались без жилья. В настоящее время в туристических объектах Риги размещено около 1050 человек, прибывших в город до 1 июля. Это обходится думе в 300 000 евро в месяц.
Ежедневно около 100 человек обращаются в отделение Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в Рижском центре поддержки гражданского населения Украины на улице Калькю, 1, с просьбой о размещении. Им предлагают жилье в других самоуправлениях, но и в регионах Латвии в настоящее время доступно только несколько десятков свободных мест.
Кроме того, рижанам по-прежнему предлагается принимать граждан Украины в своих домах и обращаться за компенсацией за добровольное размещение или заключить трехсторонний договор между арендодателем, гражданами Украины и самоуправлением.
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