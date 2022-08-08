Нарвские депутаты из партии "Ээсти 200" и фракции Narva Tulevik решили, что танк-памятник Т-34 будет перенесен и его дальнейшую судьбу будут решать совместно с жителями города, пишет Rus.Postimees.
Нарвские власти решили перенести памятник советскому танку Т-34
В воскресенье вечером, 7 августа, депутаты из коалиции в Нарве собрались и приняли следующие решения:
- Перенести памятник "Танк Т-34" из публичного пространства временно на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат.
- Для определения нового месторасположения музейного экспоната "Танк Т-34" создать совместную рабочую группу, в состав которой войдут представители всех фракций Нарвского Городского собрания, профильных некоммерческих объединений и других общественных организаций города.
- Достичь рабочей группой в сотрудничестве с депутатским корпусом и жителями Нарвы совместного решения о сохранении и экспонировании "Танка Т-34", основываясь на действующей законодательной базе, а также учитывая законодательные акты, которые будут приняты Правительством Эстонской республики в ближайшее время.
Как прокомментировал председатель нарвского округа партии "Ээсти 200" Денис Ларченко, сейчас городские власти намерены сохранять спокойствие в городе и уберечь его от возможных общественных беспорядков.
"Танк будет находиться в Нарве в сохранности и под охраной до тех пор, пока не найдем для него подходящее место. Важно, чтобы дальнейшую судьбу танка решал город и его жители. Затягивать с этим вопросом больше нельзя. Никто в Нарве не хочет повторения событий бронзовой ночи и поэтому для нас важно, чтобы в дальнейший процесс были вовлечены местные НКО. Мы искренне надеемся, что наше предложение поддержат и наши коллеги из оппозиции. Если все удастся, то этот вопрос будет решаться в рабочем режиме и мы совместными усилиями сможем заняться прочими не менее актуальными темами, касающиеся жизни города", – заявил он.
В начале августа власти Эстонии решили убрать из публичного пространства все памятники советского времени, в том числе танк в Нарве. Премьер-министр Кая Каллас отмечала, что если местные самоуправления как формальные владельцы памятников откажутся убирать памятники, решение об этом должно быть принято на уровне правительства.
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