Нарвские власти решили перенести памятник советскому танку Т-34



"Танк будет находиться в Нарве в сохранности и под охраной до тех пор, пока не найдем для него подходящее место. Важно, чтобы дальнейшую судьбу танка решал город и его жители. Затягивать с этим вопросом больше нельзя. Никто в Нарве не хочет повторения событий бронзовой ночи и поэтому для нас важно, чтобы в дальнейший процесс были вовлечены местные НКО. Мы искренне надеемся, что наше предложение поддержат и наши коллеги из оппозиции. Если все удастся, то этот вопрос будет решаться в рабочем режиме и мы совместными усилиями сможем заняться прочими не менее актуальными темами, касающиеся жизни города", – заявил он.