Украинские спецслужбы нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу ГРУ России, которая готовила убийства министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста, имя которого не называется.

Как утверждает СБУ, за убийство каждого из них было обещано вознаграждение в размере 100-150 тысяч долларов США. По данным источников "Страны.ua", активист из пресс-релиза СБУ - бывший лидер "Азова" Сергей Коротких (позывной "Боцман").

Видео: СБУ задержала "киллеров ГРУ", которые планировали убийство руководителей Минобороны Украины

По данным украинских спецслужб, в группу преступников входил житель Луганска, воевавший в одном из подразделений ЛНР. Он, как утверждается, искал киллера для заказных убийств.

С этим человеком связался житель Киева, который согласился за пять тысяч долларов США убить украинского военного - он, по версии российской стороны, был причастен "к физической расправе над российскими военнопленными". "Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных заданий", - говорится в сообщении СБУ.

Убийство глав оборонных ведомств житель Луганска решил совершить сам. Для этого он приехал на территорию Украины из Беларуси.

Сотрудники СБУ зафиксировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово", а также встречу с сообщником. После этого они оба были задержаны в Ковеле, Волынская область. Их собираются арестовать.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.