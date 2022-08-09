У водителя Subaru после обгона троллейбуса возник вопрос по поводу работы фоторадаров

На улице Бикерниеку, где на одном из участков разрешенная скорость движения составляет 70 километров в час, дорога довольна широкая, прямая и хорошо просматриваемая. Встречные полосы отделяет прерывающаяся белая линия, которая означает, что пресекать ее можно и обгон здесь разрешен. Впрочем, размещенный именно здесь фоторадар зафиксировал нарушение Яниса.

"По дороге попался медленно едущий троллейбус. Его скорость была около 50 километров в час. Была возможность обогнать. В тот момент, когда я находился рядом с троллейбусом, когда этот маневр произошел, получил письмо счастья с фотографией своей машины", - рассказал передаче Янис.

Во время обгона троллейбуса скорость машины достигла 90 километров в час. Принимая во внимание погрешность фоторадара, зафиксированная в момент нарушения скорость была снижена на три километра в час, однако это все равно было выше разрешенной в конкретном месте скорости. Упомянутый маневр обошелся Янису в 40 евро.

Водитель факт нарушения не отрицает, однако один нюанс не дает ему покоя - фиксируют ли фоторадары вообще троллейбусы, если у них нет номеров.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) рассказали, что в работе фоторадаров есть исключения. Например, оперативный транспорт в момент вызова, когда включены проблесковые огни. Владельца троллейбуса - Rīgas satiksme - наказать нельзя, так как этой категории транспортных средств нет в регистре.

В Rīgas satiksme добавили, что троллейбус вообще не может превышать скоростной порог в 70 километров в час.