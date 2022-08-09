Как бороться со вшами, чесоткой и острицами?

Думать, что вши никогда не пытаются поселиться в окрашенных или обесцвеченных волосах, так же неправильно, как и полагать, что им "нравятся" только грязные и неухоженные волосы. Как раз наоборот, эти паразиты лучше всего себя чувствуют в чистых волосах и быстрее всего распространяются среди людей, которые любят общаться. "Как известно, дети чаще всего находятся в тесном контакте, играя друг с другом. Если у одного из них будут вши, то можно смело утверждать, что педикулезом вскоре заразятся и остальные. Поэтому в местах многочисленного пребывания детей, например, в летних лагерях или с началом занятий в школе, детском саду, вши распространяются быстрее всего," - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лига Цируле. Если родители заметили этих гадких насекомых в волосах своего ребенка, очень важно не молчать, а вовремя предупредить учителя или воспитателя. "Если об этом умолчать, такая стыдливость может привести к тому, что вши распространятся еще больше. Чем раньше начать бороться со вшами, тем лучше удается остановить распространение педикулеза", - подчеркивает фармацевт Лига Цируле.