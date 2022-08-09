Ежегодно во второй половине лета, с приближением осени, чаще, чем в другие сезоны, покупатели в аптеке спрашивают противопаразитарные препараты. Особенно актуальным этот вопрос становится перед началом нового учебного года, поэтому родителям стоит заблаговременно убедиться, не коснулась ли эта проблема их детей.
Как бороться со вшами, чесоткой и острицами?
Если вовремя обнаружить наличие паразитов и принять соответствующие меры, то в скором времени можно избавиться от нежелательных "обитателей" и остановить их распространение. Что указывает на наличие паразитов, и как от них избавиться, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лига Цируле.
Вши
Признаки: Зуд головы, чаще всего в области вокруг ушей и на затылке; раздражение кожи в задней части шеи ближе к линии роста волос; гниды или яйца вшей, прилипшие к волосам.
Думать, что вши никогда не пытаются поселиться в окрашенных или обесцвеченных волосах, так же неправильно, как и полагать, что им "нравятся" только грязные и неухоженные волосы. Как раз наоборот, эти паразиты лучше всего себя чувствуют в чистых волосах и быстрее всего распространяются среди людей, которые любят общаться. "Как известно, дети чаще всего находятся в тесном контакте, играя друг с другом. Если у одного из них будут вши, то можно смело утверждать, что педикулезом вскоре заразятся и остальные. Поэтому в местах многочисленного пребывания детей, например, в летних лагерях или с началом занятий в школе, детском саду, вши распространяются быстрее всего," - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лига Цируле. Если родители заметили этих гадких насекомых в волосах своего ребенка, очень важно не молчать, а вовремя предупредить учителя или воспитателя. "Если об этом умолчать, такая стыдливость может привести к тому, что вши распространятся еще больше. Чем раньше начать бороться со вшами, тем лучше удается остановить распространение педикулеза", - подчеркивает фармацевт Лига Цируле.
Оружие против этого паразита:
· Не ножницы, а средства из аптеки! Сегодня девочкам больше не нужно стричь свои длинные косы из-за вшей! В аптеке можно приобрести средства в соответствии с возрастной группой и потребностями: шампуни, лосьоны, растворы, аэрозоли. "Более того, существуют профилактические средства для защиты от заражения головными вшами. Если известно, что у кого-то в классе или в детсадовской группе обнаружены вши, существуют средства, которые уже можно начинать использовать профилактически, чтобы защитить своего ребенка от педикулеза", - советует фармацевт аптеки Лига Цируле.
· Гигиена. При обнаружении вшей постельное белье следует немедленно сменить и постирать при температуре 90 градусов, высушить, затем прогладить при максимальном нагреве утюга. Аналогично необходимо обработать шапки, шарфы, а все расчески нужно продезинфицировать, промывая их в горячей воде.
· Выпрямитель для волос. Если волосы длинные, и трудно справиться с гнидами, многие родители хорошо оценили использование выпрямителя для волос - прежде всего волосы моют приобретенным в аптеке шампунем от вшей, затем высушивают и, в заключение, обрабатывают волосы выпрямителем для волос прядь за прядью. Под действием высокой температуры лучше удается избавиться от гнид, что не всегда удается за первое мытье шампунем.
· Меры предосторожности. Даже если вши однажды были обнаружены и уничтожены, бдительность не стоит терять, ведь они имеют обыкновение возвращаться. Поэтому фармацевт Лига Цируле призывает родителей, учителей и воспитателей обратить внимание на поведение детей: как только голова снова начинает часто чесаться, следует еще раз убедиться, не нужно ли опять начинать борьбу со вшами.
· Повторная проверка. Если у ребенка были вши, все сделано, чтобы их уничтожить, через 10-14 дней необходимо повторно осмотреть волосы ребенка, чтобы убедиться, не вылупились ли насекомые из неуничтоженных яиц и не размножились ли опять.
Острицы, глисты
Признаки: Чаще всего симптомы связаны с работой желудочно-кишечного тракта (изменение стула), могут включать тошноту, нарушение аппетита, вздутие живота (метеоризм), аллергические реакции, бессонницу, усталость, повышение температуры, потерю веса, зуд в области анального отверстия, также длительно непроходящий кашель.
Бабушки обычно знают всевозможные народные рецепты, как избавиться от паразитов - помогут употребление в пищу тыквенных семечек, экстракт черного папоротника и даже чеснок. Всем этим можно воспользоваться, однако следует помнить, что эти методы не имеют научного обоснования и не доказаны. Сертифицированный фармацевт Лига Цируле рекомендует всем семьям, имеющим домашних животных, заботиться о профилактике остриц и глистов на протяжении всего года. Даже если нет своего домашнего питомца, к началу учебного года дети часто возвращаются из деревни, где они возможно контактировали с животными, ели немытые фрукты, ягоды и морковь прямо с грядки и поэтому риск заражения паразитами существенно выше. "В случае, если в организме хозяина поселяются глисты и другие паразиты, симптомы, как правило, бывают нетипичными, и их легко спутать с другим заболеванием. Бывает, что наличие паразитов в кишечном тракте может вызывать наличие крови и слизи в кале. Бывает и наоборот - человек живет с паразитами годами, но не чувствует никаких симптомов", - отмечает фармацевт Apotheka Лига Цируле.
При подозрении на присутствие паразитов следует обратиться к врачу, который выдаст направление на анализ кала или крови на наличие паразитов, и при положительном ответе можно будет начать противопаразитарную терапию рецептурными медикаментами.
Оружие против этих паразитов:
· Медикаменты как для лечения, так и для профилактики. При констатации паразитов в аптеке можно купить медикаменты, с помощью которых, при их правильном применении, можно избавиться от проблемы. В семьях, где растут маленькие дети, в профилактических целях рекомендуется принимать противопаразитарные медикаменты всем - и большим, и маленьким - 1-2 раза в год, проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.
· Бдительность. Очень важно вовремя обнаружить кишечных паразитов. Когда они размножатся, потребуется более серьезное лечение.
· Гигиена. Лучшая профилактика от паразитов - чистота рук. Учить детей не совать грязные руки в рот, не грызть ногти. Фрукты, ягоды и овощи обязательно нужно мыть перед употреблением. Также рекомендуется мыть руки каждый раз после того, как погладили собаку или кошку.
· Относиться ответственно к животным. Хозяин должен помнить, что домашнего питомца следует регулярно, не реже одного раза в год, дегельминтизировать с помощью дегельминтизирующих средств, доступных в ветеринарных клиниках и аптеках.
· Пить только чистую воду. Особенно следует позаботиться об этом во время путешествий - употребляйте только купленную в магазине бутилированную питьевую воду, будьте осторожны с коктейлями, в состав которых входит лед неизвестного происхождения. Избегайте глотания воды при купании в озерах, реках или море.
Чесотка
Признаки: невыносимый зуд, высыпания между пальцами, а также на локтях, которые иногда напоминают аллергические высыпания.
Чесотка является паразитарным инфекционным заболеванием кожи, которое вызывают чесоточные клещи. Как и другие паразиты, чесотка также передается контактным путем. Вначале она проявляется между пальцами и в области поясницы, но быстро распространяется на другие участки тела. Чаще всего чесотку легко спутать с аллергией, так как укусы клещей вызывают ощущение покалывания, зуда, но визуально выглядят как мелкие и розовые точки. Поэтому в ситуациях, когда возникла явная аллергия, но не понятна ее причина, особенно если у человека никогда ранее не наблюдались аллергические реакции и розовые пятна не проходят, а растут, следует немедленно обратиться к врачу.
Оружие против чесотки:
· Медикаменты. Для лечения чесотки рекомендуется использовать специальные препараты или кремы, которые порекомендует врач или фармацевт. Следует знать, что в ситуации, когда в семье заболел один человек, лекарство профилактически следует применять всем, потому что инкубационный период чесотки составляет 2-6 недель, когда ею могут заразиться и другие.
· Не переусердствуйте с гигиеной! С чесоткой, как и со вшами - люди до сих пор склонны ошибочно полагать, что чесотка - это инфекция, поражающая грязных людей, не соблюдающих личную гигиену. На самом деле чесоточные клещи особенно любят чистую кожу, потому что чрезмерная чистота снижает естественную защиту кожи. В случае чесотки, чем усерднее соблюдается гигиена, тем стремительнее она распространяется.
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