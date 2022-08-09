Говорил по-эстонски и высказался против войны: Максим Галкин выступил в Тарту

"Тарту, спасибо! Невероятно теплая встреча!" - подписал видео Максим Галкин.

Артист должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. Потом выступление переносили еще два раза, и вот вчера состоялся долгожданный концерт в Тарту. 9 августа он пройдет в Таллинне, а 10 августа - в Йыхви.

После того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что они осуждают агрессивное поведение российских властей, и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где встретились со своими друзьями и где с аншлагом прошли выступления юмориста.

Уже сообщалось, что 4 августа в Юрмале прошел первый из заявленных в Латвии концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина. Мероприятие собрало не только поклонников артиста, но и известных людей.

Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке. В коротком отрывке (на видео) Максим Галкин шутит на латышском: "Теперь я вижу, что многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом сидят русские и не понимают, что происходит. За что они заплатили?".

Отрывком видео с его выступлением поделились многие пользователи соцсетей.