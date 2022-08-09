Reuters: Российские авиакомпании начали разбирать самолеты ради запчастей

Как указал один из источников агентства, "Аэрофлот" до сих пор разобрал на запчасти минимум один Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350. В свою очередь часть оборудования снята с двух самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Какие самолеты начали разбирать другие авиакомпании, Reuters не уточняет.

Согласно информации портала Flightradar, "Аэрофлот" с конца июля использует примерно 50 самолетов.

Три из принадлежащих флоту авиакомпании Airbus A350 не летали уже три месяца. Один из этих самолетов - тот, который сейчас разобрали.

Напомним, реагируя на вторжение России в Украину, Евросоюз в конце февраля закрыл небо для российских самолетов, запретил поставлять российским авиакомпаниям запчасти, а также обеспечивать техническое обслуживание и страхование. Кроме того, Евросоюз потребовал у лизинговых компаний добиться того, чтобы Россия вернула самолеты, приобретенные при посредничестве западных лизинговых компаний.

В мае агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов сообщило, что "Аэрофлоту" уже в конце лета придется разбирать отдельные самолеты, так как не будет хватать запчастей для Airbus и Boeing.

В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов недавно сообщил, что согласно подсчетам Минтранспорта, российским авиакомпаниям их нынешний флот самолетов Airbus и Boeing можно будет абсолютно безопасно эксплуатировать следующие пять лет.