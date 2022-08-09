Российские авиакомпании, включая национальную авиакомпанию "Аэрофлот", начали разбирать часть самолетов, чтобы получить запчасти, которые больше не могут приобрести в связи с наложенными на Россию санкциями, сообщает агентство Reuters.
Reuters: Российские авиакомпании начали разбирать самолеты ради запчастей
Как указал один из источников агентства, "Аэрофлот" до сих пор разобрал на запчасти минимум один Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350. В свою очередь часть оборудования снята с двух самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Какие самолеты начали разбирать другие авиакомпании, Reuters не уточняет.
Согласно информации портала Flightradar, "Аэрофлот" с конца июля использует примерно 50 самолетов.
Три из принадлежащих флоту авиакомпании Airbus A350 не летали уже три месяца. Один из этих самолетов - тот, который сейчас разобрали.
Напомним, реагируя на вторжение России в Украину, Евросоюз в конце февраля закрыл небо для российских самолетов, запретил поставлять российским авиакомпаниям запчасти, а также обеспечивать техническое обслуживание и страхование. Кроме того, Евросоюз потребовал у лизинговых компаний добиться того, чтобы Россия вернула самолеты, приобретенные при посредничестве западных лизинговых компаний.
В мае агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы экспертов сообщило, что "Аэрофлоту" уже в конце лета придется разбирать отдельные самолеты, так как не будет хватать запчастей для Airbus и Boeing.
В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов недавно сообщил, что согласно подсчетам Минтранспорта, российским авиакомпаниям их нынешний флот самолетов Airbus и Boeing можно будет абсолютно безопасно эксплуатировать следующие пять лет.
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