Служебные гостиницы в Екабпилсе и крае, где сейчас размещаются украинские беженцы, с возобновлением школьных занятий осенью могут снова понадобиться учащимся учебных заведений, поэтому для размещения беженцев придется искать другие помещения, заявил председатель краевой думы Райвис Рагайнис.
В Екабпилсе украинских беженцев скоро могут выселить из служебных гостиниц
В Екабпилсе украинских беженцев скоро могут выселить из служебных гостиниц
На данный момент свободных мест для беженцев в самоуправлении нет, но время от времени кто-то уезжает, а кто-то приезжает.
"Приближается учебный год, и служебные гостиницы учебных заведений, которые мы до сих пор предлагали украинцам, могут понадобиться учащимся", - сказал Рагайнис.
Самоуправление будет искать другие свободные муниципальные здания, например, здание школы-интерната.
Рагайнис добавил, что в настоящее время на территории самоуправления находится около 500 беженцев, из которых около 170 проживают в помещениях самоуправления.
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