В Екабпилсе украинских беженцев скоро могут выселить из служебных гостиниц

На данный момент свободных мест для беженцев в самоуправлении нет, но время от времени кто-то уезжает, а кто-то приезжает.

"Приближается учебный год, и служебные гостиницы учебных заведений, которые мы до сих пор предлагали украинцам, могут понадобиться учащимся", - сказал Рагайнис.

Самоуправление будет искать другие свободные муниципальные здания, например, здание школы-интерната.

Рагайнис добавил, что в настоящее время на территории самоуправления находится около 500 беженцев, из которых около 170 проживают в помещениях самоуправления.