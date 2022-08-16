Понятные выборы ⟩ Что обещают "Для развития/За!"

Образование

Я долго думал, с чего здесь начать. Но не могу - хочу про образование, потому что это большая часть программы, и там есть что обсудить.

Английский язык и программирование еще с начальной школы - вопросов нет. Разве только к тому, хватит ли на всех учителей и техники, но этот вопрос преследует латвийское образование десятки лет.

Но следующий же пункт - "В течение 10 лет будем лидерами по образованию в Европе".

Простите, а как определяются "лидеры по образованию"? В каждой стране своя система оценивания, свои экзамены - их сравнивать не получится. По олимпиадам и достижениям на международных конкурсах? Так это сравниваются только сильнейшие, и они свои знания получают не в школах, а у репетиторов и на дополнительных курсах - это ничего не говорит об общем уровне образования.

Так что такое лидеры в образовании? "Наши школьники побьют ваших школьников"?

Ну и в течение 10 лет тоже радует. Напомню, что Сейм у нас выбирается на четыре года. Так что можно обещать хоть на 10, хоть на 20 лет вперед, выполнение этих обещаний можно не проверять.