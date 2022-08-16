Похоже, что автор программы "Для развития/За!" возомнил себя Поллоком от политтехнологий и крупными пятнами кидал ключевые слова. Ну или нейросеть начиталась СМИ за последние полгода и выдала текст. Тут вам и "потолок цен", и "сильная гражданская нация", и "дигитальный век", и "война", и "свободная Украина в единой Европе".
Понятные выборы ⟩ Что обещают "Для развития/За!"
Итак, вслед за "Прогрессивными" изучаем программу объединения "Для развития/За!", которые сквозь скандалы с парковкой, выход из партии мэра столицы и двойной удар под дых от коллег по коалиции (непринятие закона о партнерских отношениях и отставка министра внутренних дел Марии Голубевой) все-таки дошли до выборов. Моя статья про их работу в Сейме называлась "Как же не обещать?". Изменилось ли что-то? Спойлер: не слишком.
И в этот раз я наконец-то могу не писать отдельно об истории этого объединения. Ведь о том, как оно сформировалось и что было выполнено (и не выполнено) за 4 года, вы можете прочитать ниже.
А новая предвыборная программа "Для развития/За!" доступна здесь. Но, как обычно, ниже расписываю основные пункты.
- За три года обеспечим мощность в 1000 МВт на основе энергии ветра, солнца, древесины и земли;
- Потолок цен на отопление, массовое утепление домов;
- "Зеленый" курс;
- Множество мероприятий по укреплению внутренней и внешней безопасности Латвии;
- Наши - это те, кто ценят Сатверсме, защищают свободу сохраняют принадлежность к Латвии;
- В образовании - упор на изучение языков и программирования;
- В течение 10 лет будем лидерами по образованию в Европе;
- Откроем вузы для иностранных профессоров;
- Удвоим финансирование высшего образования, исследований и инноваций;
- Открыть производство в регионах Латвии;
- Развитие дигитальных технологий;
- Защита всех семей;
- Интеграция Латвии в Европу.
Образование
Я долго думал, с чего здесь начать. Но не могу - хочу про образование, потому что это большая часть программы, и там есть что обсудить.
Английский язык и программирование еще с начальной школы - вопросов нет. Разве только к тому, хватит ли на всех учителей и техники, но этот вопрос преследует латвийское образование десятки лет.
Но следующий же пункт - "В течение 10 лет будем лидерами по образованию в Европе".
Простите, а как определяются "лидеры по образованию"? В каждой стране своя система оценивания, свои экзамены - их сравнивать не получится. По олимпиадам и достижениям на международных конкурсах? Так это сравниваются только сильнейшие, и они свои знания получают не в школах, а у репетиторов и на дополнительных курсах - это ничего не говорит об общем уровне образования.
Так что такое лидеры в образовании? "Наши школьники побьют ваших школьников"?
Ну и в течение 10 лет тоже радует. Напомню, что Сейм у нас выбирается на четыре года. Так что можно обещать хоть на 10, хоть на 20 лет вперед, выполнение этих обещаний можно не проверять.
Кстати, в прошлой программе "Для развития/За!" обещали в течение 10 лет удвоить пенсии. Знаете, сколько раз упоминаются слова "пенсии", "пенсионеры" или "сениоры" в программе этого года? Один. В ряду других групп, которым обещают "точнее и более целенаправленно" помочь.
Следующий пункт в сфере образовании - "откроем вузы для иностранных профессоров и студентов". Хмм, что-то подобное я читал совсем недавно. Открываем программу прошлых выборов - вот же! "Открыть вузы для профессоров и ученых со всего мира"!
Ну то есть на ученых надежды у нас нет, пусть хоть студенты приедут?
Но смею напомнить, что 26 апреля 2021 года были приняты изменения в законе о вузах (за которые "Для развития/За!" проголосовало единогласно, кстати), согласно которым обучение в высших школах и колледжах ведется на латышском языке, за редкими исключениями. Вот такие открытые двери.
А что будет мотивировать местных учителей работать и дальше? Цитируя программу "Для развития/За!" - "осознание миссии и достойное вознаграждение". Именно в таком порядке.
Обещать - легко
Признаться, остальные пункты программы меня задели меньше. Возможно, дело в том, что я работал учителем в школе (а сейчас преподаю в образовательном центре) и знаю об этой сфере не понаслышке.
Вероятно, будь я программистом, меня бы смутили обещания дигитализировать все вокруг; а экологи сейчас плюются от всех "зеленых" предложений.
Но все же кое-что еще я заметил.
Вот, например, моя любимая конкретика. Она появляется в программе дважды - упомянутые мною 10 лет для того, чтобы стать лидерами в образовании, и обещание мощности в 1000 МВт за три года через энергию ветра, солнца, древесины и геотермальную энергетику.
Я вот не очень разбираюсь в энергетике. И я не имею ни малейшего представления о том, много это или мало - 1000 МВт. И подозреваю, что я не одинок в этом вопросе.
Но я изучил вопрос (признаюсь, поверхностно, все-таки энергетика - не основная цель этой статьи). Так вот, к началу года мощность всех ветрогенераторов Латвии составляла 80 МВт. Мощность всех солнечных батарей Латвии - около 300 МВт, но получены запросы на установку батарей мощностью еще в 370 МВт.
Информацию о древесине и геотермальном отоплении я не смог найти, но в целом выглядит так, что 1000 МВт за три года - это обещание очень "на тоненького". Все должно сложиться очень и очень удачно.
При этом 7 августа один из лидеров объединения, экс-министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце написал в Facebook большой текст, где среди прочего указал, что только мощность добытой солнечной и ветряной энергии можно увеличить на 2000 МВт за два года.
Видимо, ближе к выборам нас ждут 3000 МВт за один год.
А помните, я удивлялся совпадениям между программами "Прогрессивных" с Нацобъединением и "Консервативными"? "Для развития/За!" - не отстает.
Четыре года назад Нацобъединение провозглашало, что "латгальские ценности станут одним из приоритетов нового столетия". Судя по всему, "Для развития/За!" идея понравилась. И вот мы читаем - "приоритет поддержки страны - безопасность в Латгале и сотрудничество муниципалитетов регионов".
Я, помнится, Нацобъединению в качестве одной из претензий предъявил, что на муниципальных выборах из восьми самоуправлений Латгале они участвовали лишь в четырех. Решил быть последовательным и проверить, сколько самоуправлений Латгале удостоили своим участием в выборах партии из объединения "Для развития/За!".
Одно. В Ливанском крае участвовала (и, кстати, получила более 60% голосов) партия "Для развития Латвии".
Очень интересно, как именно "Для развития/За!" планирует улучшать безопасность в Латгале, если они представлены только в одном самоуправлении и еще год назад совсем не торопились попасть в другие.
Порядок путем хаоса
Вам может показаться, что я несколько хаотично рассказываю о программе "Для развития/За!". Вам может так показаться, потому что это правда.
Программа прошлого года была четко разделена на три ценности Латвии (справедливая, современная, единая с Европой), после чего были прописаны конкретные обещания. Да, это зачастую популистские и невыполнимые обещания, но они хотя бы были, я мог за что-то зацепиться.
А так в итоге в этом хаосе теряются главные ценности объединения. На прайде палатка "Для развития/За!" была в самом центре парка. А в программе лишь скромно идет обещание "защищать все семьи", но без уточнений - что такое "семьи" в их понимании. Ну да, гомофобия в Латвии сильна, электорат терять не хочется.
А вы помните самую яркую идею министра обороны Артиса Пабрикса (по совместительству - одного из двух кандидатов на пост премьера от "Для развития/За!"). Я напомню. На "обязательная" начинается, на "военная служба" заканчивается.
Вы думаете, это какой-то важный пункт в программе? Да нет, конечно! Безопасность упоминается часто, но опять - общими словами. Нет, есть "государственная военная служба", и это, видимо, то же самое. Но слово "обязательная" замалчивается.
А вот такие, например, называются приоритеты безопасности.
Противовоздушная оборона, государственная служба обороны, оборонное производство и предприятия в Латвии, эффективная гражданская обороны, кризисный центр управления в правительстве, академия внутренней безопасности, антикоррупционные мероприятия и достойно обеспеченная служба.
Есть ощущение, что список непопавшего в так называемые "приоритеты" будет раза в два меньше. Если все - приоритеты, то тогда ничто не приоритеты. Значение слова как-то обнуляется.
И так практически во всех сферах - все будет хорошо, развивать нужно все. В конце "Для развития/За!" называют себя "прагматичными идеалистами". Не останавливаясь на очевидной оксюморонности этого словосочетания, скажу лишь, что идеализм я вижу. А вот к прагматизму есть вопросы.
***
Даже сравнивать программы 2018 и 2022 годов сложно. В чем-то они очень похожи - направление на "зеленый" курс, упор на образование, сотрудничество с Европой и НАТО.
А в чем-то это абсолютно разные тексты. Я уже упоминал пенсии, но, например, в программе этого года про науку говорится вскользь, а дети вне контекста образования упоминаются только один раз (да и то когда речь идет о пособиях детям с особенностью развития).
И я не знаю, в чем дело. В том, что "Для развития/За!" четыре года провело в тесном сотрудничестве с центристами и консерваторами, растеряв свой либерализм. Или в том, что это объединение изначально находится на зыбкой почве (что косвенно подтверждают многие внутренние скандалы и даже тот факт, что у объединения - два кандидата в премьеры). Или еще в чем-то третьем.
Но по факту их программа оставляет очень пестрое, хаотичное впечатление с привкусом популизма.
В конце "Для развития/За!" пишут, что полная программа находится на их сайте. Вот только на их сайте находится ровно тот же текст, что и на портале Центральной избирательной комиссии. Это я проверил на момент написания статьи, 15 августа. Программа на сайте ЦИК появилась 13 июля.
Есть тут какой-то символизм, не находите?
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