Даугавпилс не будет менять названия улиц, названных в честь советских деятелей

В своем публичном заявлении на Facebook Элксниньш обосновывает это отсутствием желания и денег, а также добавляет, что Даугавпилс имеет богатую историю.

Как поясняет Элксниньш, в понедельник, 8 августа, состоялось заседание Департамента городского планирования и строительства, на котором рассматривалось предложение о переименовании нескольких улиц. Ассоциация "Центр общественной памяти" выступила за переименование улиц названных в честь российского и советского химика Николая Зелинского и советского деятеля Отомарса Александрса Ошкалнса. На собрании было принято решение не менять названия улиц.

Ассоциация "Центр общественной памяти", в которую входят некоторые из бывших исследователей комиссии по исследованию документов Комитета государственной безопасности, выразила возмущение тем, что 2 августа чиновники Даугавпилсской городской думы объявили, что их предложение о переименовании улиц будет рассмотрено на собрании 8 августа, и настояла на том, чтобы инициаторы участвовали в собрании дистанционно в формате Zoom.

8 августа, после участия в заседании в течение нескольких секунд, не дав произнести ни слова, представитель "Центра общественной памяти", был удален из встречи без объясняя причин. После этого действия Даугавпилсской думы ассоциация продолжит общаться с ней только в письменной форме.

Мэр пояснил, что заявление физического лица было рассмотрено на собрании, состоявшемся в понедельник, и организаторы собрания могут решить, заслушивать доводы заявителя дополнительно или нет.

Как сообщалось, "Центр общественной памяти" определил более 90 улиц в Латвии, названия которых, прославляющие советских "героев", следует изменить, а еще 50 улиц могут стать предметом обсуждения, считают в ассоциации.

Вопрос о необходимости изменения названий, данных улицам в советское время, прославляющих персонажей, соответствующих советской идеологии, стал актуальным после российского вторжения в Украину.