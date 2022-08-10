Россия запустила спутник для Ирана. Что это за аппарат?

В планах, которые появились на форумах в конце апреля, не фигурировал ни один неизвестный аппарат, который можно было бы считать иранским спутником. Однако в конце мая в списке полезной нагрузки "Союза-2-1А", готовящегося к старту с Байконура 9 августа, появился аппарат, обозначенный как "Проект 505" (Alpha ES)". 3 августа в очередном обновленном плане он уже назывался "Khayyam".

Несмотря на обилие различной информации, четкого понимания того, что это за спутник, все равно нет. Изображение спутника на двух презентациях на круглом столе в Совете Федерации не было похоже ни на спутники серии "Канопус В", ни на ALPHA ES, внешний вид которого есть на сайте "БАРЛ".

Непонятно и то, какая именно туда могла быть установлена аппаратура; какой бы она ни была - такое оборудование можно менять.

Разрешение

Тем не менее, общее представление о возможностях этих спутников можно получить из официально опубликованных технических характеристик спутников со стандартным оборудованием.

На слайде презентации Валерия Лабутина из компании "БАРЛ" фигурировали некоторые характеристики "спутника для инозаказчика": масса 650 килограммов, разрешение 1,1 метра, пять спектральных каналов (один панхроматический - черно-белый, остальные цветные).

Alpha ES разработки того же "БАРЛ" весит 300 килограммов, его заявленное разрешение 0,7 метра и четыре спектральных канала.