Два года после выборов в РБ: сиюминутная победа стала историческим поражением

Лукашенко сделал ставку на силу Фото: DW

По его мнению, к историческому моменту Беларусь сейчас приближает война в Украине, "потому что она подкашивает экономические и военные ресурсы главного донора этого режима - России".

О важной роли Украины говорит и Павел Слюнькин. "Все условия, которые сейчас складываются, создают очень неблагоприятную ситуацию и лишают надежды на будущее, - считает он. - За одним исключением - если Украина не победит, а Россия не ослабнет".

Может ли Лукашенко вернуть все, как было раньше?

"У Лукашенко нет никаких нарративов будущего, никаких планов, программы, - напоминает Валерий Карбалевич. - Единственное, что его волнует, - это власть. Самое печальное, что он этого и не скрывает, демонстративно показывает. "Главное не отдать власть мерзавцам" - так он формулирует свое кредо. Он делает ставку на грубую силу, считает, что она заменяет все: и будущее, и какие-то представления о том, куда идет страна".

По мнению политолога, события 2020 года очень сильно повлияли на все процессы в Беларуси и вокруг нее. "Страна уже не может быть другой, она не вернется к тому, что было до 2020 года - ни общество, ни власть туда прийти не могут. Невозможно контролировать общество с помощью тех методов, которые применялись до 2020 года. Чтобы удерживать власть, авторитарный режим должен превращаться в тоталитарный, что мы сегодня и наблюдаем", - говорит он.