Тихановская сообщила о создании переходного правительства Беларуси

Тихановская сообщила об этом в проходящей в Вильнюсе конференции белорусской оппозиции "Yовая Беларусь".

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

Она сказала, что это правительство также восстановит конституционную законность и порядок, обеспечит переход власти от диктатуры к демократии и создаст условия для справедливого и свободного проведения выборов.

Все кандидаты в члены правительства должны получать официальное утверждение представительской структуры - координационного совета.

Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

В переходном кабинете будут также представители по делам социальной политики, экономики и финансов, национального возрождения. Тихановская также отметила, что "кабинет хотел бы большее участие женщин".