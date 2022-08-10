Что приготовить из молодого картофеля: три вкусные идеи

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Сезон молодого картофеля! Его можно не только варить, но и жарить, запекать и добавлять в салаты.
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Сезон молодого картофеля! Его можно не только варить, но и жарить, запекать и добавлять в салаты.
Вкусный гарнир из молодого картофеля с чесноком подойдет к любым мясным и рыбным блюдам.
Ингредиенты: молодой картофель - 1 кг, чеснок - 1-2 зубчика, соль по вкусу, молотый перец по вкусу, растительное масло 2-3 ст. л., сливочное масло - 30 г.
Приготовление:
1. Картофель хорошо помыть и отварить в подсоленной воде. Слить воду и нарезать картофель крупными кусочками.
2. Разогреть сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарить тонко нарезанный чеснок до появления аромата.
3. Добавить кусочки картофеля и жарить до золотистого цвета. Приправить по вкусу и подавать.
Вкусный летний салат из молодого картофеля, сметаны и зелени можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.
Ингредиенты: мелкий молодой картофель (помытый) - 1 кг, соль по вкусу, сметана - 3/4 стакана, нарезанный зеленый лук - 1/2 стакана, нарезанный укроп - 1 ст. л. с горкой, яблочный уксус - 1/3 стакана, молотый черный перец по вкусу.
Приготовление:
1. Поместить картофель в кастрюлю. Влить холодную воду и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 10-12 минут. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой. Слить воду и дать картофелю остыть.
2. В средней миске венчиком перемешать сметану, зеленый лук, укроп, уксус, соль и черный перец.
3. Нарезать картофель крупными кусочками и перемешать с заправкой. Поставить в холодильник на час, чтобы салат охладился, а картофель впитал часть заправки.
Для приготовления этого гарнира выбирай самый мелкий картофель. Более крупный нужно будет разрезать пополам.
Ингредиенты: мелкий молодой картофель - 500 г, рубленая петрушка и зеленый лук - 2 ст. л., чеснок - 3 зубчика, белое сухое вино - 1 ст. л., розмарин - 1 веточка, лимон - 1 шт., оливковое масло - 2 ст. л., сливочное масло - 2 ст. л., крупная соль - 1 ч. л. без горки.
Приготовление:
1. Мелкий молодой картофель тщательно помыть.
2. Измельчить зелень и очищенный чеснок. Добавить цедру половины лимона и лимонный сок. Затем добавить листики розмарина, оливковое масло и вино.
3. Выложить картофель в форму для запекания, полить соусом и положить сверху несколько кусочков сливочного масла.
4. Отправить в разогретую до 220 градусов С духовку на 20-25 минут. Подавать картофель горячим.