Что приготовить из молодого картофеля: три вкусные идеи

Фото: ivona.bigmir.net/depositphotos.com

Жареный молодой картофель с чесноком

Вкусный гарнир из молодого картофеля с чесноком подойдет к любым мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты: молодой картофель - 1 кг, чеснок - 1-2 зубчика, соль по вкусу, молотый перец по вкусу, растительное масло 2-3 ст. л., сливочное масло - 30 г.

Приготовление:

1. Картофель хорошо помыть и отварить в подсоленной воде. Слить воду и нарезать картофель крупными кусочками.

2. Разогреть сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарить тонко нарезанный чеснок до появления аромата.

3. Добавить кусочки картофеля и жарить до золотистого цвета. Приправить по вкусу и подавать.

Фото: ivona.bigmir.net/depositphotos.com

Салат из молодого картофеля с зеленью и сметаной

Вкусный летний салат из молодого картофеля, сметаны и зелени можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ингредиенты: мелкий молодой картофель (помытый) - 1 кг, соль по вкусу, сметана - 3/4 стакана, нарезанный зеленый лук - 1/2 стакана, нарезанный укроп - 1 ст. л. с горкой, яблочный уксус - 1/3 стакана, молотый черный перец по вкусу.

Приготовление: