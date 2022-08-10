"А оно мне надо?": Ольга Камбала о своих переживаниях до долгожданной операции

Еще с прошлого года она публично выразила желание изменить свое тело - улучшить форму груди и сделать пластику носа. Это будет не первый раз, когда Ольга ложится под скальпель ради красоты.

В шоу она рассказывала, что свою мечту осуществит в Турции, и делилась эмоциями: "Я волнуюсь. Это так неожиданно. Сейчас смотрю на себя в зеркало и думаю - а оно мне надо? Я боюсь!" - говорила Камбала.

Переживала знаменитость еще по одной причине: по словам Ольги, ее муж, бывший спортсмен Каспар Камбала, хочет поехать с ней в Турцию, чтобы отдохнуть с друзьями, вместо того, чтобы быть рядом с женой в важный момент.

"Складывается впечатление, что ты больше хочешь съездить в Стамбул, чтобы встретиться с друзьями, и что тебе действительно все равно, что я там буду делать. Ты даже не спросил меня ни разу: нужен ли тебе вообще этот нос?" - обратилась к мужу Ольга.

Каспар отшутился, что жена почти каждый день переживает о своих формах, но в конце добавил:

"Пришло время - делаешь или не делаешь. Ты же и так красива!".

Он также отметил за кадром: "Я не еду с мыслью о том, чтобы тусоваться. Я делаю, что хочу. Конечно, главное - операция Ольги. Своих друзей я увижу, когда увижу".

Уже сообщалось, что 8 августа реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" вернется в эфир. Зрителей продолжат радовать не только Магоне Шутовиене, Ольга Камбала и семья Кивичей, но и так называемая королева вечеринок, танцовщица и хореограф Байба Клинтс.