Семь кандидатов на выборы в 14-й Сейм упоминаются в картотеке КГБ

Всего центр проверил соответствие 1832 кандидатов нормам закона о выборах в Сейм.

Этот закон устанавливает, что на выборы в Сейм не могут быть заявлены и в Сейм не могут быть избраны лица, являющиеся штатными работниками служб безопасности иностранных государств, разведывательных служб или контрразведывательных служб иностранных государств, или лица, являвшиеся штатными работниками Службы безопасности, разведки или контрразведки СССР, Государственной службы безопасности Латвийской ССР или службы контрразведки.

Одновременно законом не запрещено становится кандидатами тем лицам, которые могли бы сотрудничать со службами безопасности, разведками или контрразведывательными службами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, как внештатные работники, агенты, резиденты или держатели конспиративных квартир, если они не являлись штатными работниками этих служб.