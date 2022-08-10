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Россия. Пытки. Документальный фильм Би-би-си о насилии в российских тюрьмах

BBC News Русская служба
Россия. Пытки. Документальный фильм Би-би-си о насилии в российских тюрьмах
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BBC
Фото: Русская служба BBC

То, о чем десятилетиями говорили российские заключенные, теперь подтверждено документально. Осенью прошлого года видеоархив истязаний, вынесенный из саратовской тюремной больницы одним из бывших заключенных, всколыхнул всю Россию. Но избиения и изнасилования практикуются во многих российских тюрьмах. Зачем и как? И повлияла ли огласка на расследование этого и других массовых пыточных историй?

Осторожно: в фильме демонстрируются сцены сексуального и физического насилия, которые могут шокировать зрителей.

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