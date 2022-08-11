Депутат "Согласия": признание РФ террористическим государством расширит зону конфликта

На просьбу объяснить, почему "Согласие" решило не участвовать в голосовании Сейма о признании России государством, поддерживающим терроризм, депутат ответил, что для этого есть несколько причин, при том, что партия уже ранее убедительно осудила вторжение России в Украину.

"Ракетные удары по гражданским объектам, зверства, совершаемые в отношении мирного населения, являются военными преступлениями, за которые должны быть наказаны как конкретные исполнители, так и те, кто отдает приказы и те, кто эти преступления оправдывает, однако санкции, которые США уже применяют против России, фактически превышают санкции, применяющиеся против стран из списка [государств, поддерживающих терроризм], в который входят четыре страны мира", - сказал Пименов.

"В связи с тем, что Россия восемь лет поддерживала сепаратистов в Украине, относить Россию к числу государств, поддерживающих терроризм, теперь означало бы расширение зоны конфликта, а значит, усиление напряженности, что по сути отвечает интересам оккупанта", - пояснил политик.

Он добавил, что есть и другие причины решения "Согласия" не участвовать в предстоящем голосовании, в том числе нельзя отрицать, что эта инициатива со стороны Национального объединения возникла в предвыборной атмосфере. По словам Пименова, его позиция состоит в том, чтобы наказать всех виновных в военных преступлениях в Украине и как можно быстрее закончить эту войну, но "каждая новая инициатива должна быть очень детальной, продуманной и рациональной".

Как сообщалось, "Согласие" осуждает вторжение России в Украину, но в силу ряда обстоятельств считает заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, провокационным, поэтому не будет принимать участие в голосовании по этому вопросу на заседании Сейма.