"В твоей стране война, ты обязана родить!": репродуктивное давление как вид сексизма. Личное мнение

И даже были случаи, что если мне была необходима помощь, то у меня сначала спрашивали о детях, а потом думали, помогать мне или нет…

Семья, в которой мы жили, первое время плавно вводила меня в курс материнства, потому что как бы "пора уже".

Я до сих пор в 24 года слышу вопросы от работодателей: "Дети есть? Нет? А, ну до 30 точно будете рожать, нам уже лучше женщину после декрета взять".

Или: "Ты же понимаешь, если сейчас не родить, то после 30 может и не получиться". "Не хочешь рожать? Да ещё захочешь, мужчине же необходимо продолжение рода". "Ты просто боишься ответственности"…

А манипуляции на этой теме со стороны церкви? Даже будучи атеисткой, я встречаю религиозных людей, которые если не в церковь хотят пригласить, так в родильный зал, потому что таков "долг женщины".

А давление со стороны медийных личностей, блогеров, создателей женских марафонов? Имея детей, они не показывают в ваших любимых сторис, подкастах и видео, какие проблемы и конфликты возникают в семье, но показывают, что вот: "Я всё успеваю и ничем не жертвую, и агрессивно осуждаю тех, кто не готов к такому".

Страшно и то, что такое репродуктивное давление часто переходит в репродуктивное насилие.