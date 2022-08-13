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"В твоей стране война, ты обязана родить!": репродуктивное давление как вид сексизма. Личное мнение

Диана Драновская Chayka.lv
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"В твоей стране война, ты обязана родить!": репродуктивное давление как вид сексизма. Личное мнение
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Девочки ощущают репродуктивное давление с раннего возраста - в семье, в детсаду, в школе и так далее
Девочки ощущают репродуктивное давление с раннего возраста - в семье, в детсаду, в школе и так далее Фото: Рисунок Насти Гавриленко

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Я ощущаю на себе репродуктивное давление почти ежедневно и считаю, что это не просто неприемлемо, но и является продолжением саботажа женской независимости.

Репродуктивное давление - это форма сексизма - предвзятой дискриминации людей из-за их пола, гендерной принадлежности.

Первые пинки к роли матери женщина получает ещё в детстве от самых близких.

Кто-то из родственников или друзей обязательно подарит девочке набор посуды, куклу-пупса с коляской, мол, "пусть играет, когда-то же она станет мамой…".

Второй пинок - детский сад. Государственный или частный - не имеет значения.

Уроки "заботы о ближнем, сдержанности, спокойствия, гармонии" преподнесут в большей мере именно девочкам. Девочки более послушные, отзывчивые, эмпатию развивают больше у девочек. Проявление эмоций злости, агрессии, гиперактивность "ласково" называют проявлением истеричности.

Третий пинок, закрепляющий, - школа. Расскажу из личного опыта.

Наша учительница по биологии страдала явным сексизмом, который граничил с мизогинией, то есть с ненавистью к женщинам. На одном из уроков она сказала моей однокласснице: "Учи биологию, Даша, тебе же ещё рожать раз пять минимум, ты же больше ни на что не годишься".

Или наша учительница физкультуры: "Девочки, как вы после родов восстанавливаться будете с такой физической подготовкой?".

Как вы заметили, женщины тоже здорово могут оскорбить женщин. При этом о сексуальном воспитании детей даже речи не шло.

На этих самых простых примерах я показываю скрытые проблемы, которые кажутся нам мелочью, но в которых заложены: сосредоточение культурного дискурса женственности на материнстве, обесценивание других ролей и статусов женщины, общие социальные ожидания от женщины - выполнения репродуктивных функций в первую очередь, что часто происходит за счёт здоровья женщины и её карьеры.

Именно в детском и подростковом возрасте в маленьких женщин закладывают зерно того, что как ты ни старайся, чего ни достигай, на твоем пути встретится человек, который одной фразой обесценит все твои старания: "Так, а семьи, детей нет у тебя? Странно, такая успешная, а в остальном видишь как? Ну, зато квартира есть, пустая, жаль, но ты не переживай".

Именно в детстве девочка может услышать, как её мама обсуждает какую-то подругу, которая если не родит, то "умрёт" одна.

С этим всем багажом убеждений мы переходим в возраст университетской жизни, первой работы, и общество законно заводит "тикающие часики".

Вы можете сказать, что это так не работает, что мы живём во времена равноправия, демократии и свободы слова. Но вот я, 24-летняя девушка, которой по приезде в Латвию из Украины первым делом задали вопрос: "А дети, муж, есть?".

И даже были случаи, что если мне была необходима помощь, то у меня сначала спрашивали о детях, а потом думали, помогать мне или нет…

Семья, в которой мы жили, первое время плавно вводила меня в курс материнства, потому что как бы "пора уже".

Я до сих пор в 24 года слышу вопросы от работодателей: "Дети есть? Нет? А, ну до 30 точно будете рожать, нам уже лучше женщину после декрета взять".

Или: "Ты же понимаешь, если сейчас не родить, то после 30 может и не получиться". "Не хочешь рожать? Да ещё захочешь, мужчине же необходимо продолжение рода". "Ты просто боишься ответственности"…

А манипуляции на этой теме со стороны церкви? Даже будучи атеисткой, я встречаю религиозных людей, которые если не в церковь хотят пригласить, так в родильный зал, потому что таков "долг женщины".

А давление со стороны медийных личностей, блогеров, создателей женских марафонов? Имея детей, они не показывают в ваших любимых сторис, подкастах и видео, какие проблемы и конфликты возникают в семье, но показывают, что вот: "Я всё успеваю и ничем не жертвую, и агрессивно осуждаю тех, кто не готов к такому".

Страшно и то, что такое репродуктивное давление часто переходит в репродуктивное насилие.

Кто из ваших любимых блогеров говорит о: детских браках, которые до сих пор есть, принудительных абортах или принудительных родах, акушерском насилии, принудительной стерилизации, противоабортном законодательстве, ограничении контрацепции, обрезании девочек и мальчиков, государственном планировании семьи, сексуальном рабстве ради торговли людьми?

Таких людей можно пересчитать на пальцах и выучить их имена наизусть.

А теперь последнее.

Самой циничной фразой сейчас я считаю: "В твоей стране война, ты обязана родить!".

Ответьте мне на вопрос, как это связано с человеческой точки зрения, а не с точки зрения демографической проблемы и планов государства?

Женщина что, инкубатор?! Сосуд для вынашивания детей?!

Сейчас, помимо Украины, в мире продолжается гражданская война в Сирии, в Йемене, палестино-израильский конфликт, который обострился 5 августа 2022 года, конфликт Пакистана и Ирана, который длится с 1948 года, казни мирных жителей в Мали, вооружённые конфликты в Ливии, гражданская война в Центрально-Африканской Республике длится больше 10 лет, в конце концов, Китай и Тайвань поставили на уши весь мир 2 августа 2022-го.

В той же военной сфере в Украине всего задействовано примерно 25% женщин, это высокий показатель.

И у многих из этих женщин есть дети, и они сейчас вынуждены их оставлять на кого-то, а ко многим эти женщины не вернутся живыми.

Многих осуждают, что они пошли на войну. Многие из этих женщин теперь не хотят иметь детей. Многим из этих женщин всё равно скажут, что они должны родить, и они родят из чувства долга. А многим, кто не пошёл на войну, говорят: "А почему ты не пошла на войну, у тебя же детей нет"…

Прежде чем так громко заявлять о женском репродуктивном "долге", изучите истории изнасилований, целых групповых изнасилований, начиная с 24 февраля в Украине.

Изучите, насколько вырос коэффициент домашнего насилия ещё со времен коронавируса, и представьте, что будет после войны.

Посмотрите, в конце концов, на уровень инфляции, сравните с заработной платой и посчитайте, как оно будет хватать на семью, например, матери-одиночке? Которую сначала будут пинать с одной работы на другую, а потом она почувствует, что её зарплата ниже как минимум на 10-15%, чем у мужчин.

Никакая демографическая ситуация не должна заставлять кого-то рожать или не рожать!

Интересы государств не должны заявляться выше, чем интересы индивида. В такой реальности женщины воспринимаются действительно как средства произведения населения, при такой политике даже от властей о каком уважении от других граждан мы говорим?

Я считаю, что именно сейчас мы стоим на пороге черты перехода от репродуктивного давления к насилию.

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