"Просила Бога, чтобы одним махом, а не умирать в муках". Ад, в который попала семья в Мариуполе

Уже потом я узнала, что их семья тоже попала под авиаудар, одного ребенка спасли, а еще двух достали мертвыми из-под завалов.

Мне было больно: за себя, за Женю, за нее, за детей, у которых отобрали жизнь... Мне было больно, что я не была рядом с мужем, когда он уходил, я не держала его за руку, как он держал меня по жизни, больно, что он лежал один и умирал под звуки бомб и "Градов". Я не видела Женю мертвым, он жив – для меня он жив".

Побег из ада

Семье было некуда идти, поэтому они продолжали сидеть в холодной разбитой больнице, в которой отовсюду чувствовался запах смерти. Они и подумать не могли, что смогут выбраться.

Спустя четыре дня после того, как они туда попали, в больницу пришли российские солдаты, людей обещали вывезти, но никто в это не верил. Сил сидеть в этом аду уже не было, дети начали болеть: у девочек появился ужасный кашель, а у младшего сына воспаление легких и температура под 40. "Никаких лекарств и жаропонижающих препаратов не было, я боялась, что он просто сгорит. Мама нашла где-то димедрол и анальгин – эти ампулы мы хранили для ночи.

В вечном холоде, где отовсюду дует холодный ветер, Ване становилось хуже и хуже.