Человек, который отвоевал борщ - Евгений Клопотенко

- Есть несколько видов питания для военных: на учении, в дислокации, на фронте. Так вот то, что едят на фронте – это сухие пайки, я их лично видел и пробовал, там все качественно и вкусно, ничего менять не нужно. Но мне сегодня прислали ужасные фотографии того, чем кормят в военных госпиталях – это то, с чем я боролся в столовых, просто разваренная ячневая каша, кусок вареного мяса и огурец. И вот мне пишут, например: "Мой муж потерял ногу на фронте, а тут его кормят такой едой". Я понимаю, что это неправильно, что люди готовы были отдать свою жизнь за нас, пострадали, а в ответ даже не могут получить вкусный обед. Эту рецептуру, "философию" подачи нужно "поломать" и поменять. Это первое, чем я буду заниматься на государственном уровне. Мы имеем право получать еду, которая соответствует современности, а не прошлому.