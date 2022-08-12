Латвия без особых проблем справляется с нынешним потоком военных беженцев с Украины, но принять больше украинцев будет сложно, заявил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Кристап Эклонс.
Министр: Ни один украинский беженец на улице не остался
Он сказал, что в последние месяцы поток беженцев из Украины в Латвию был относительно постоянным, и 90% этих людей используют Латвию только для транзита по пути в другие европейские страны.
"Только часть из них хочет остаться в Латвии, и тогда наша задача их разместить. Пока нам это удается - ни один украинский беженец не остался, так сказать, на улице", - сказал Эклонс.
По словам министра, большинство украинских беженцев размещаются в Латвии в сотрудничестве с самоуправлениями, но кое-где их возможности исчерпаны, и приходится обращаться за помощью к частным лицам.
Эклонс добавил, что украинские беженцы в Латвии обеспечены пособиями и продуктовыми наборами. На вопрос, означает ли это, что Латвия готова принять большее количество украинских беженцев, министр ответил отрицательно, аргументируя это сокращающимися возможностями самоуправлений.
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