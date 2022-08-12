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Нас будет некому и не на что лечить? Беженцы и медицина в Латвии

Сергей Тихомиров Эрика Сташкевич
Нас будет некому и не на что лечить? Беженцы и медицина в Латвии
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Машины Неотложной медицинской помощи у больницы "Гайльэзерс"
Машины Неотложной медицинской помощи у больницы "Гайльэзерс" Фото: Edijs Pālens/LETA

Украинские беженцы увеличили очереди к врачам. Теперь в больницах не хватает мест для латвийцев. Все деньги из бюджета здравоохранения тратят на беженцев, нас лечить будет не на что.

Эти и другие убеждения распространены среди жителей Латвии, но правда ли это? RUS TVNET разбирался в ситуации.

Что положено украинским беженцам?

"Любой гражданин Украины, который прибудет в Латвию или уже находится здесь, но не может вернуться домой из-за военных действий, может бесплатно получать все финансируемые государством медицинские услуги, включая лекарства, доступные жителям Латвии". Таким текстом встречает Латвия каждого украинского беженца на специально созданном сайте с ответами на самые частые вопросы бегущих от войны в нашу страну www.ukraine-latvia.com.

Украинские беженцы действительно имеют право на тот же перечень медицинских услуг и на тех же условиях, что и латвийцы.

А именно на консультацию семейного врача, компенсацию стоимости лекарств, доступ к "зеленому коридору", то есть ускоренной диагностике и лечению при подозрении на онкологический диагноз, оплачиваемые наблюдение за беременностью и роды, психологическую помощь.

Наравне с жителями Латвии украинцы без направления семейного врача могут попасть к так называемым специалистам прямой доступности - гинекологу, глазному, педиатру, детскому хирургу, наркологу, дерматовенерологу (при сексуально-трансмиссивных заболеваниях), эндокринологу (при сахарном диабете), онкологу и химиотерапевту (при онкологическом заболевании), пульмонологу (при туберкулезе), психиатру (при психическом заболевании), инфектологу (при ВИЧ или прямом контакте с ВИЧ-инфицированным). То же самое и при травмах или в случае необходимости получения другой срочной медицинской помощи - украинцы могут обращаться в приемные отделения больниц. 

То есть если у бегущего от войны украинца в Латвии воспалился аппендикс, у ребенка разболелся зуб, бабушке срочно необходим инсулин - государство окажет помощь из средств госбюджета.

Хорошие новости на этом заканчиваются. У украинцев нет особых поблажек, приоритетов и особенных возможностей, которых не было бы у местных. Во все лечебные учреждения и лаборатории Латвии очередь на оплачиваемые государством медицинские услуги единая. В каждом заведении может быть свой размер очереди, и получения услуги можно ждать вплоть до нескольких месяцев.

Продвинуться в ней на основании украинского паспорта нельзя. 

Если местные недовольны доступностью оплачиваемых государством медицинских услуг, то вряд ли у украинцев может сложиться иной опыт. Чтобы избежать очередей и/или получить качественную консультацию, латвийцы зачастую обращаются к частным практикам и платным услугам. Кто-то покрывает расходы благодаря хорошей страховке, кто-то - из собственного кармана. Для беженцев платные услуги доступны на тех же основаниях.

Лиза из Житомирской области не скрывала своего изумления, когда практика предложенного ей в Латвии семейного врача оказалась в... Рижском дневном центре для бездомных. Здесь сработал латвийский принцип - семейный врач поблизости от места проживания. "Мы пришли, а там на регистратуре спит бездомный. Поднимаемся по ступенькам наверх, и как в фильме ужасов - со всех сторон на тебя идут бездомные. Я на них большими глазами, они - на нас", - поделилась девушка впечатлениями от своего первого похода к семейному врачу вместе с малолетней дочерью. По ее словам, доктор отнеслась к ним "с душой", но во время приема в кабинет зашел бездомный с вопросом, может ли он помыться прямо сейчас. Лиза и ребенок остались под впечатлением. 

Единственное "преимущество" для украинцев перед местными в системе здравоохранения Латвии - право на аборт без дополнительных проволочек.

Пострадавшие от насилия во время войны, развязанной Россией в Украине, имеют доступ к оплачиваемому Латвией прерыванию беременности. Для получения этой услуги не требуется справка из правоохранительных органов и согласование врачебного совета. Только паспорт. По информации Национальной службы здравоохранения, на 4 августа этой возможностью воспользовались менее 10 украинок. Средняя стоимость одного оплачиваемого государством прерывания беременности в дневном стационаре - 69,67 евро, в круглосуточном - 189,03 евро.

Наверняка это не та услуга, за которую местным хотелось бы побороться. 

Как беженцы влияют на доступность услуг для местных?

RUS TVNET опросил несколько больниц в Латвии, а также представителей системы здравоохранения. Ни один из опрошенных источников не подтвердил, что загруженность больниц с началом российской войны в Украине существенно увеличилась.

Представитель Национальной службы здоровья (NVD) Эвия Шталберга отмечает, что служба не получала никаких жалоб от договорных партнеров (семейных врачей, больниц и т. д.) об очередях или повышенном спросе на их услуги.

Об украинских беженцах она говорит, что "эти люди приезжают в Латвию без цели получить медицинские услуги и обращаются за помощью при необходимости, то есть когда требуется консультация врача в связи с жалобами на здоровье, хроническими заболеваниями или если возникла острая ситуация.

Это означает, что украинские граждане не обращаются к врачам все вместе и не увеличивают таким образом поток пациентов".

По словам специалиста по связям с общественностью Даугавпилсской региональной больницы Юлии Касечки, "поток беженцев из Украины никак не повлиял на работу и доступность услуг медучреждения".

Больнице есть с чем сравнить. Во время пандемии Covid-19, когда болели медицинские работники и увеличилось количество пациентов, загруженность больницы была намного выше, что сказалось как на качестве, так и на доступности услуг. Все это оказало негативное влияние на хронически больных пациентов, состояние которых ухудшилось. Она говорит, что даже сейчас в больнице из-за Covid-19 переполнено приемное отделение, которое вынуждено постоянно работать с повышенной интенсивностью.

В Видземской больнице также подтвердили, что на загруженность никак не повлияло то количество беженцев, которое они обслужили. С начала войны в приемное отделение скорой помощи обратились 75 украинских беженцев, из которых 25 были госпитализированы, а 50 получили амбулаторную помощь.

Специалист отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи Илзе Упите говорит, что с 28 февраля по 3 июля 2022 года бригады службы выполнили 1446 выездов к украинским беженцам, или в среднем 11 в сутки.

Обычно по стране ежедневно обрабатывается около 1000 звонков.

То есть количество вызовов, принимаемых диспетчерами от украинских беженцев, составляет около 1% от всех звонков.

В Стоматологическом институте обрисовали схожую картину - ежемесячно за государственный счет здесь лечат зубы в среднем 20 маленьким пациентам из Украины. "Учитывая, что количество несовершеннолетних пациентов из Украины невелико, это не оказывает существенного влияния на очередь на получение оплаченных государством стоматологических услуг", - заявила представитель института Кристине Фреймане.

Также, по словам представителя NVD Эвии Шталберги, "относительно небольшой процент граждан Украины (по сравнению с остальным населением Латвии) получает рецепты на компенсируемые лекарства, и это не создает какого-либо дефицита или нехватки препаратов".

Кто оплачивает?

"Бесплатные медицинские услуги", о которых рассказывает сайт для украинцев, конечно, не бесплатные. Они оплачиваются государством, то есть эти средства выделяются из госбюджета Латвии. Как и в случае с пособиями для украинцев - из статьи "на непредвиденные расходы".

В NVD отчитались, что в марте, апреле и мае 2022 года на оказание различных государственных медицинских услуг гражданскому населению Украины в Латвии в целом было потрачено 1,1 млн евро. "Средства, использованные за три месяца для оказания медицинской помощи гражданскому населению Украины, составляют 0,09% от бюджета здравоохранения Латвии на 2022 год", - акцентировала представитель NVD Эвия Шталберга.

Согласно информации Минфина, расходы на здравоохранение Латвии на 2022 год запланированы в размере 1505,5 млн евро.

С помощью Евросоюза не все так очевидно, как кажется. ЕС не спешит при слове "Украина" тут же вливать деньги в страны-члены союза. Во властных коридорах Европы скорее реагируют на новые вызовы и деньги, которые были выделены странам для преодоления последствий пандемии Covid-19, теперь разрешают свободно перераспределить под новые нужды, например, для покрытия расходов на украинцев, бежавших от развязанной Россией войны. 

​По заверению представителя Минфина Агнесе Ясеновичи, в рамках фондов ЕС дополнительные средства для поддержки беженцев из Украины не предусмотрены, то есть ЕС до сих пор не выделял дополнительного финансирования конкретно под эти цели. Однако Минфин совместно с отраслевыми министерствами в срочном порядке пересмотрел "остатки" европейской помощи в связи с пандемией Covid-19 и оперативно перераспределил их на нужды пострадавших от военного конфликта в Украине.

Минздраву пока из этих "перераспределенных средств" не выделили ничего. Однако ранее в рамках борьбы с Covid-19 Минздраву по программе REACT-EU на 2021-2022 годы было выделено более 51 млн евро "для улучшения инфраструктуры" и еще чуть более 4 млн евро для выплат "за работу в условиях Covid-19".

По отчету Минфина, общий объем финансирования для обеспечения оказания помощи гражданскому населению Украины, поддержанный Кабинетом министров, составляет 69,4 млн евро. Для сравнения - на финансирование мер по предотвращению и преодолению национальной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19 было выделено 562,2 млн евро. Еще 430 млн евро планируется выделить для поддержки населения в связи с ростом затрат на отопление.

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