Нас будет некому и не на что лечить? Беженцы и медицина в Латвии

Хорошие новости на этом заканчиваются. У украинцев нет особых поблажек, приоритетов и особенных возможностей, которых не было бы у местных. Во все лечебные учреждения и лаборатории Латвии очередь на оплачиваемые государством медицинские услуги единая. В каждом заведении может быть свой размер очереди, и получения услуги можно ждать вплоть до нескольких месяцев.

Лиза из Житомирской области не скрывала своего изумления, когда практика предложенного ей в Латвии семейного врача оказалась в... Рижском дневном центре для бездомных. Здесь сработал латвийский принцип - семейный врач поблизости от места проживания. "Мы пришли, а там на регистратуре спит бездомный. Поднимаемся по ступенькам наверх, и как в фильме ужасов - со всех сторон на тебя идут бездомные. Я на них большими глазами, они - на нас", - поделилась девушка впечатлениями от своего первого похода к семейному врачу вместе с малолетней дочерью. По ее словам, доктор отнеслась к ним "с душой", но во время приема в кабинет зашел бездомный с вопросом, может ли он помыться прямо сейчас. Лиза и ребенок остались под впечатлением.