Нас будет некому и не на что лечить? Беженцы и медицина в Латвии

Также, по словам представителя NVD Эвии Шталберги, "относительно небольшой процент граждан Украины (по сравнению с остальным населением Латвии) получает рецепты на компенсируемые лекарства, и это не создает какого-либо дефицита или нехватки препаратов".
Кто оплачивает?
"Бесплатные медицинские услуги", о которых рассказывает сайт для украинцев, конечно, не бесплатные. Они оплачиваются государством, то есть эти средства выделяются из госбюджета Латвии. Как и в случае с пособиями для украинцев - из статьи "на непредвиденные расходы".
В NVD отчитались, что в марте, апреле и мае 2022 года на оказание различных государственных медицинских услуг гражданскому населению Украины в Латвии в целом было потрачено 1,1 млн евро. "Средства, использованные за три месяца для оказания медицинской помощи гражданскому населению Украины, составляют 0,09% от бюджета здравоохранения Латвии на 2022 год", - акцентировала представитель NVD Эвия Шталберга.
Согласно информации Минфина, расходы на здравоохранение Латвии на 2022 год запланированы в размере 1505,5 млн евро.
С помощью Евросоюза не все так очевидно, как кажется. ЕС не спешит при слове "Украина" тут же вливать деньги в страны-члены союза. Во властных коридорах Европы скорее реагируют на новые вызовы и деньги, которые были выделены странам для преодоления последствий пандемии Covid-19, теперь разрешают свободно перераспределить под новые нужды, например, для покрытия расходов на украинцев, бежавших от развязанной Россией войны.
По заверению представителя Минфина Агнесе Ясеновичи, в рамках фондов ЕС дополнительные средства для поддержки беженцев из Украины не предусмотрены, то есть ЕС до сих пор не выделял дополнительного финансирования конкретно под эти цели. Однако Минфин совместно с отраслевыми министерствами в срочном порядке пересмотрел "остатки" европейской помощи в связи с пандемией Covid-19 и оперативно перераспределил их на нужды пострадавших от военного конфликта в Украине.