Когда нескольким членам одной семьи необходимо одновременно работать удаленно из дома, возможность уединиться и обеспечение комфорта может стать непростой задачей. Окружающая нас среда влияет не только на наше настроение, но и на нашу работоспособность и продуктивность.
Фото ⟩ Домашний офис для нескольких членов семьи: основные проблемы и интерьерные решения
Дизайнер интерьера делится несколькими практическими советами о том, как организовать несколько рабочих мест для продуктивной работы без лишних затрат, в случае, если домашний офис используют несколько членов семьи, или вы любите менять местоположение во время работы.
Когда дома работают несколько членов семьи, не так просто адаптировать пространство к привычкам и предпочтениям каждого человека, освободить достаточно места для необходимой мебели и сделать так, чтобы дом не превратился в офис. Мы также должны думать о конфиденциальности, когда разговариваем по телефону или участвуем в совещаниях
Организуйте хотя бы одну комфортную рабочую зону
Если работа на дому стала новой реальностью, рекомендуется подумать о правильной организации рабочего места, чтобы им могли пользоваться несколько членов семьи, даже если, например, вы работаете из дома лишь частично.
"Во-первых, это эргономичный рабочий стол, который помогает продуктивно работать. Используйте письменный стол и офисное кресло, чтобы придать рабочему месту профессиональный вид. Иногда мы думаем, что для экономии места в гостиной или другой комнате лучшим решением будет выбрать небольшой письменный стол. Однако слишком маленький стол, на котором помещается только ноутбук, может оказаться загроможденным, на нем будет слишком много всего, а это означает негармоничную обстановку. Не игнорируйте угловые столы - даже если они довольно большие, они очень эффективны в том, что помогают максимально использовать пространство. В идеале стоит выбрать письменный стол, который позволяет гибко менять его положение и чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня", - советует руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Когда речь идет об эргономичном кресле, не стоит думать, что оно должно быть большим и обязательно черного цвета. Офисные стулья могут быть частью обстановки в гостиной при обустройстве домашнего офиса и в то же время обеспечивать необходимый комфорт: если они регулируются по высоте, имеют встроенные поясничные опоры и т.д.
Возможность уединиться - одна из основных проблем
Возможность уединиться, когда вы работаете из дома и не один, может стать одной из основных проблем одновременно с вами может работать либо проводить свободное время другой человек, однако есть способы, как обеспечить уединение, даже работая в одной комнате.
"Независимо от того, собираетесь ли вы работать, читать книгу или смотреть телевизор, перегородка поможет вам уединиться и разграничить помещение на зоны. Перегородки также могут помочь вам избавиться от визуальных и акустических отвлекающих факторов, поскольку они могут поглощать звук", - говорит дизайнер интерьеров.
С точки зрения дизайнера, один из самых простых способов отделить рабочее место от остального пространства, если это гостиная или спальня, - просто установить комнатные перегородки. Они помогут отделить ваше рабочее место от остального пространства и создать некоторую приватность. Такое решение также может стать солидным фоном при видеозвонке, если за перегородкой находятся другие люди или ваши личные вещи, которые вы не хотите, чтобы они были видны.
"Похожий эффект можно создать с помощью штор, позволяющих регулировать их в любой момент, когда вам нужно уединиться. Долгосрочным решением по разграничению пространства может стать простой стеллаж. Такие решения, как стеллажи различных размеров, отлично подходят в качестве разделителя комнаты, потому что они хорошо смотрятся со всех сторон, а размещение ящиков или корзин на полках - делает его непрозрачным. Не говоря уже о том, что в них можно хранить все, что связано с работой", - советует Римкус.
Переход с дивана на новый уровень комфорта, выполняя работу дома
Если у вас недостаточно места для размещения двух полноценных рабочих столов, дизайнер интерьера рекомендует подумать об альтернативных решениях в одной комнате. Конечно, такой вариант лучше всего подходит, когда работа из дома - это не ежедневная рутина, а лишь от случая к случаю.
Либо мы делим пространство с другими членами семьи, работающими дома, либо мы сами любим менять место работы - диван или обеденный стол на кухне - это те места, где многие из нас устраиваются, чтобы поработать. Однако многие
также приходят к выводу, что диван и обеденный стол просто не подходят для работы с точки зрения эргономики, постоянного комфорта и продуктивности. Однако, когда возникает такая необходимость, а вы или другие члены семьи иногда работаете в одной комнате, есть несколько решений, которые помогут сделать рабочую зону более комфортной.
"Хотя в работе на диване нет ничего нового, тем не менее, есть возможности поднять ее на другой уровень комфорта. Здесь очень помогает мобильная, многофункциональная мебель: подставьте к дивану специальную подставку для ноутбука и ящик для хранения на колесиках, и у вас получится вполне удобное и профессиональное рабочее место, которое при необходимости можно переместить в другое помещение дома", - говорит дизайнер интерьеров.
Многие используют для работы обеденный стол. Однако, работая за ним, можно почувствовать недостаток уединения, а также может возникнуть проблема быстрого превращения рабочего стола в обеденный и при необходимости простого перемещения ноутбука, документов, зарядных устройств в другое место. В этом случае очень полезным может оказаться устройство для хранения на колесиках или тележка, позволяющая при необходимости подготовить стол к работе, а затем снова вернуть его к обеденному столу. Еще одна хитрость - очень простая настольная перегородка, которая помогает уединиться, по крайней мере, психологически, и настроиться на режим концентрации. Она также отгораживает от визуальных отвлекающих факторов и приглушает звуки, поскольку может быть изготовлена из звукопоглощающего материала.
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