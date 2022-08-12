Фото ⟩ Домашний офис для нескольких членов семьи: основные проблемы и интерьерные решения

Переход с дивана на новый уровень комфорта, выполняя работу дома

Если у вас недостаточно места для размещения двух полноценных рабочих столов, дизайнер интерьера рекомендует подумать об альтернативных решениях в одной комнате. Конечно, такой вариант лучше всего подходит, когда работа из дома - это не ежедневная рутина, а лишь от случая к случаю.

Либо мы делим пространство с другими членами семьи, работающими дома, либо мы сами любим менять место работы - диван или обеденный стол на кухне - это те места, где многие из нас устраиваются, чтобы поработать. Однако многие

также приходят к выводу, что диван и обеденный стол просто не подходят для работы с точки зрения эргономики, постоянного комфорта и продуктивности. Однако, когда возникает такая необходимость, а вы или другие члены семьи иногда работаете в одной комнате, есть несколько решений, которые помогут сделать рабочую зону более комфортной.

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"Хотя в работе на диване нет ничего нового, тем не менее, есть возможности поднять ее на другой уровень комфорта. Здесь очень помогает мобильная, многофункциональная мебель: подставьте к дивану специальную подставку для ноутбука и ящик для хранения на колесиках, и у вас получится вполне удобное и профессиональное рабочее место, которое при необходимости можно переместить в другое помещение дома", - говорит дизайнер интерьеров.

Многие используют для работы обеденный стол. Однако, работая за ним, можно почувствовать недостаток уединения, а также может возникнуть проблема быстрого превращения рабочего стола в обеденный и при необходимости простого перемещения ноутбука, документов, зарядных устройств в другое место. В этом случае очень полезным может оказаться устройство для хранения на колесиках или тележка, позволяющая при необходимости подготовить стол к работе, а затем снова вернуть его к обеденному столу. Еще одна хитрость - очень простая настольная перегородка, которая помогает уединиться, по крайней мере, психологически, и настроиться на режим концентрации. Она также отгораживает от визуальных отвлекающих факторов и приглушает звуки, поскольку может быть изготовлена из звукопоглощающего материала.