Кая Каллас: реакция Медведева на мои слова показывает, что мы все делаем правильно

"То, что они (российские политическое деятели, в том числе и Дмитрий Медведев. – Прим.ред.) в очередной раз нападают на меня лично, что мне уделяют так много внимания, которое Россия прежде не считала нужным уделять ни одному эстонскому политику, говорит о том, что мы должны продолжать бороться за правое дело", – заявила в интервью ERR Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что Европа запретила авиаперевозки в Европу из России. "Это значит, что единственная возможность для россиян попасть в Европу – путешествовать через три страны: Финляндию, Эстонию и Латвию. Мы видим, что именно Финляндия и Эстония несут наибольшую нагрузку. Думаю, не совсем справедливо, что все остальные страны Шенгенской зоны выдают россиянам визы, но в действительности бремя несем только мы втроем", – сказала она.

Напомним, что правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам РФ, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.