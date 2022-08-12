Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение внести изменения в перечень телепрограмм, бесплатно распространяемых конечным пользователям в эфирном вещании, и включить в него украинскую телепрограмму RADA, сообщают представители NEPLP.
В Латвии будет бесплатно транслироваться украинский канал RADA
В программе представлена информация о последних событиях в Украине в течение дня.
Зрители по всей Латвии смогут увидеть эту программу как в HD, так и в SD качестве с субботы, 13 августа. Программа будет на украинском языке.
NEPLP приняла решение исключить из списка ретранслируемых в Латвии аудио- и аудиовизуальных программ телепрограмму Ukraine 24, которая была включена в него 2 марта этого года после того, как Россия начала жестокую войну в Украине.
Однако по просьбе владельцев этой программы Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал разрешение на трансляцию, поэтому распространение этой программы в Латвии больше невозможно.
Вместо программы Ukraine 24 была найдена возможность распространять некоммерческую государственную телепрограмму RADA, чтобы объективная информация о событиях в Украине могла по-прежнему быть доступной как украинским беженцам, так и другим жителям Латвии.
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