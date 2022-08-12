В Латвии будет бесплатно транслироваться украинский канал RADA

В программе представлена ​​информация о последних событиях в Украине в течение дня.

Зрители по всей Латвии смогут увидеть эту программу как в HD, так и в SD качестве с субботы, 13 августа. Программа будет на украинском языке.

NEPLP приняла решение исключить из списка ретранслируемых в Латвии аудио- и аудиовизуальных программ телепрограмму Ukraine 24, которая была включена в него 2 марта этого года после того, как Россия начала жестокую войну в Украине.

Однако по просьбе владельцев этой программы Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал разрешение на трансляцию, поэтому распространение этой программы в Латвии больше невозможно.

Вместо программы Ukraine 24 была найдена возможность распространять некоммерческую государственную телепрограмму RADA, чтобы объективная информация о событиях в Украине могла по-прежнему быть доступной как украинским беженцам, так и другим жителям Латвии.