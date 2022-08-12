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Латвийские солдаты среди лучших снайперов Европы

rus.tvnet.lv
Латвийские солдаты среди лучших снайперов Европы
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Латвийские солдаты на соревновании
Латвийские солдаты на соревновании Фото: Latvijas Armija/Facebook

Солдаты батальона боевой поддержки латвийской армии заняли 2-е место в престижном конкурсе "Лучшая снайперская команда Европы", сообщают Национальные вооруженные силы.

"Команда Latvia-1 заняла 2-е место, а Latvia-2 - 9-е место в соревновании сильнейших снайперов Европы", - говорится в сообщении.

Первое место заняла Греция, а третье - Италия.

Соревнования проходят в течение пяти дней, и команды соревнуются в различных упражнениях. В этом году в их организации приняли участие и латвийские инструкторы, что является высокой оценкой профессионализма и способностей со стороны союзников.

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