Солдаты батальона боевой поддержки латвийской армии заняли 2-е место в престижном конкурсе "Лучшая снайперская команда Европы", сообщают Национальные вооруженные силы.
Латвийские солдаты среди лучших снайперов Европы
Латвийские солдаты среди лучших снайперов Европы
"Команда Latvia-1 заняла 2-е место, а Latvia-2 - 9-е место в соревновании сильнейших снайперов Европы", - говорится в сообщении.
Первое место заняла Греция, а третье - Италия.
Соревнования проходят в течение пяти дней, и команды соревнуются в различных упражнениях. В этом году в их организации приняли участие и латвийские инструкторы, что является высокой оценкой профессионализма и способностей со стороны союзников.
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