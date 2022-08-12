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В Украине отказываются от преподавания русского языка в школах

rus.tvnet.lv
В Украине отказываются от преподавания русского языка в школах
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Ученик за укорами. Иллюстративное фото
Ученик за укорами. Иллюстративное фото Фото: Jacobs photography/Shutterstock

В новом учебном году школы Киева планируют полностью отказаться от русского языка, об этом сообщает постоянная комиссия по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета.

"В новом учебном году школьными программами не предусмотрено преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни как варианта", - говорится в документе ведомства.

"В Киеве язык оккупантов больше не будут преподавать в школах. Я надеюсь, что это будет.

С 1 сентября будем следить за ситуацией", - сказал украинский общественный деятель, политический эксперт Андрей Смолий, комментируя решение киевских властей.

25 июля власти Львовской области также приняли решение отменить уроки русского языка в школах.

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