В новом учебном году школы Киева планируют полностью отказаться от русского языка, об этом сообщает постоянная комиссия по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета.
В Украине отказываются от преподавания русского языка в школах
В Украине отказываются от преподавания русского языка в школах
"В новом учебном году школьными программами не предусмотрено преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни как варианта", - говорится в документе ведомства.
"В Киеве язык оккупантов больше не будут преподавать в школах. Я надеюсь, что это будет.
С 1 сентября будем следить за ситуацией", - сказал украинский общественный деятель, политический эксперт Андрей Смолий, комментируя решение киевских властей.
25 июля власти Львовской области также приняли решение отменить уроки русского языка в школах.
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