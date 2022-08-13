Россия захватила украинские месторождения на 12,4 трлн долларов

Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 12,4 трлн долларов, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу канадской аналитической компанией SecDev.

По подсчетам экспертов, Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных полезных ископаемых, в том числе лития. При этом часть этих природных богатств была захвачена Москвой еще после российской аннексии Крыма в 2014 году.

За время войны в Украине Россия получила в свои руки 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, 2 месторождения титановой руды, 2 месторождения циркониевой руды, а также по одному месторождению стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка, ранее использовавшийся для производства стали в Украине.

Богатые природные ресурсы

Украина располагает одними из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля, в совокупности они стоят десятки триллионов долларов, отмечает WP. Большая часть угольных месторождений сосредоточена на востоке Украины, где площадь оккупированных территорий особенно велика.