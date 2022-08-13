Украина лишилась 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа. Часть месторождений была захвачена еще после аннексии Крыма в 2014 году, пишет The Washington Post.
Россия захватила украинские месторождения на 12,4 трлн долларов
Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 12,4 трлн долларов, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу канадской аналитической компанией SecDev.
По подсчетам экспертов, Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных полезных ископаемых, в том числе лития. При этом часть этих природных богатств была захвачена Москвой еще после российской аннексии Крыма в 2014 году.
За время войны в Украине Россия получила в свои руки 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, 2 месторождения титановой руды, 2 месторождения циркониевой руды, а также по одному месторождению стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка, ранее использовавшийся для производства стали в Украине.
Богатые природные ресурсы
Украина располагает одними из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля, в совокупности они стоят десятки триллионов долларов, отмечает WP. Большая часть угольных месторождений сосредоточена на востоке Украины, где площадь оккупированных территорий особенно велика.
По заключению WP, если Кремлю удастся аннексировать захваченную им украинскую территорию, то Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений. Украина также лишится других природных ресурсов, в том числе природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для некоторых высокотехнологичных компонентов, а это в свою очередь может затруднить для Западной Европы поиск альтернатив импорту из России и Китая.