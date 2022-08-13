В Эстонии на фестивале хип-хопа скончался 28-летний мужчина

12 августа в 16:00 начался Эстонский фестиваль хип-хопа 2022, проходящий в городе Эльва, и в первые же минуты поступила информация о трагическом событии на территории его проведения.

Комментирует Департамент полиции и погранохраны: "Сегодня (12 августа) в начале пятого вечера в Центр тревоги поступил вызов к спортивному холлу рядом с городом Эльва, где, по первоначальным данным, мужчине в возрасте 28 лет стало плохо. Полицейские пытались оживить его, позже к реанимации приступили прибывшие на место сотрудники скорой помощи, но, к сожалению, жизнь молодого человека спасти не удалось. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы", – комментирует пресс-секретарь Департамента полиции погранохраны Ильмар Кахро.

Организатор фестиваля хип-хопа в Эльва Майдо Мёльс в 18:00 сообщил Tartu Postimees, что ворота еще закрыты. "Я слышал об инциденте, но еще не разговаривал с полицией. Больше я ничего не знаю", – сказал Мёльс. Организаторы не ответили, будет ли фестиваль продолжаться.

В 19:40 на территории, где проводится фестиваль, было спокойно, и, судя по всему, мероприятие состоится в обычном режиме.

Редакция портала Limon.ee приносит соболезнования семье умершего.

Фестиваль хип-хопа проходит ежегодно, и в этот раз мероприятие проводится два дня подряд – 12 и 13 августа. Для публики выступят многие эстонские знаменитости, в том числе группа 5MIINUST, REKET, GENKA, PLUUTO и многие другие. Фото с мероприятия смотрите ЗДЕСЬ!