Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже в Таллинне, могут депортировать из Эстонии

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность человека установлена ​​и против него возбуждено уголовное дело о проступке, в рамках которого ему назначен штраф.

"Решение еще не вступило в силу. Это иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство. В его случае мы также начали процедуру признания недействительным его долговременного вида на жительство", – сказал Тоатер.

Она добавила, что все люди, находящиеся в Эстонии, должны соблюдать законы и вести себя здесь со всеми вежливо.

На видео, которое распространили как эстонские, так и украинские СМИ, видно, как мужчина, пьющий пиво из бутылки, словесно нападает на украинских женщин. "Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари…" – сказал этот мужчина и добавил слова, относящиеся к ненормативной лексике.

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тоже поделился видео в социальных сетях. "Внимание, полиция! Мужчина ругается и угрожает украинским женщинам в Таллинне. К сожалению, это видео стало вирусным в Украине. Надеюсь, что с типом разберутся", – написал Ильвес.