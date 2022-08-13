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Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже в Таллинне, могут депортировать из Эстонии

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже в Таллинне, могут депортировать из Эстонии
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Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита.
Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита. Фото: Ekraanitõmmis

Дело об аннулировании вида на жительство было начато в отношении мужчины, который оскорблял беженок, говорящих по-украински, и угрожал им на пляже Пирита в Таллинне, пишет Rus.Postimees.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность человека установлена ​​и против него возбуждено уголовное дело о проступке, в рамках которого ему назначен штраф.

"Решение еще не вступило в силу. Это иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство. В его случае мы также начали процедуру признания недействительным его долговременного вида на жительство", – сказал Тоатер.

Она добавила, что все люди, находящиеся в Эстонии, должны соблюдать законы и вести себя здесь со всеми вежливо.

На видео, которое распространили как эстонские, так и украинские СМИ, видно, как мужчина, пьющий пиво из бутылки, словесно нападает на украинских женщин. "Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари…" – сказал этот мужчина и добавил слова, относящиеся к ненормативной лексике.

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тоже поделился видео в социальных сетях. "Внимание, полиция! Мужчина ругается и угрожает украинским женщинам в Таллинне. К сожалению, это видео стало вирусным в Украине. Надеюсь, что с типом разберутся", – написал Ильвес.

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