На Балеарских островах в пожаре пострадала совершенно новая суперъяхта, и считается, что ее нельзя будет восстановить. Яхта стоит 23 миллиона евро, и владельцу доставили ее всего пару недель назад, сообщает газета The Guardian.
Фото и видео ⟩ В Испании сгорела суперъяхта стоимостью в 23 млн евро. Хозяин получил ее пару недель назад
Суперъяхта длиной в 43,7 метра загорелась в четверг, 11 августа, во второй половине дня, пока находилась на острове Форментера в Испании.
Видео: Пожар на суперъяхте Aria SF
Paolo Scudieri's 45 meter long Aria SF yacht was on fire in Formentera. It is a luxury boat valued at more than 20 million € and released this year.— Kyle.Taylor (@livingbyyyz) August 12, 2022
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Владелец суперъяхты - итальянский мультимиллионер и предприниматель в сфере автомобильной индустрии Паоло Скудьери. Когда яхта загорелась, семь членов экипажа и девять пассажиров были эвакуированы в соседние лодки. Люди при пожаре не пострадали.
Фото: Пожар на суперъяхте Aria SF
Считается, что суперъяхта Aria SF больше не подлежит восстановлению. Причина пожара в данный момент неизвестна, яхта будет доставлена на Ибицу.
На яхте были оборудованы тренажерный зал, бассейн, в нем можно было поселить 10 гостей в пяти каютах. Скудьери получил яхту в конце июля. Состояние мужчины оценивается в 500 миллионов евро, ему принадлежит автомобиль Ferrari.
Brand new 45m superyacht Aria SF on fire in Spain 😦 pic.twitter.com/13BlGiAQ3P— James Hicks (@James_C_Hix) August 12, 2022
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