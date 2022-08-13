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Фото и видео ⟩ В Испании сгорела суперъяхта стоимостью в 23 млн евро. Хозяин получил ее пару недель назад

rus.tvnet.lv
В Испании сгорела суперъяхта стоимостью в 23 млн евро. Хозяин получил ее пару недель назад
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В Испании горит суперяхта Aria SF
В Испании горит суперяхта Aria SF Фото: @kike_moris/Twitter.com

На Балеарских островах в пожаре пострадала совершенно новая суперъяхта, и считается, что ее нельзя будет восстановить. Яхта стоит 23 миллиона евро, и владельцу доставили ее всего пару недель назад, сообщает газета The Guardian.

Суперъяхта длиной в 43,7 метра загорелась в четверг, 11 августа, во второй половине дня, пока находилась на острове Форментера в Испании.

Видео: Пожар на суперъяхте Aria SF

Владелец суперъяхты - итальянский мультимиллионер и предприниматель в сфере автомобильной индустрии Паоло Скудьери. Когда яхта загорелась, семь членов экипажа и девять пассажиров были эвакуированы в соседние лодки. Люди при пожаре не пострадали.

Фото: Пожар на суперъяхте Aria SF

Считается, что суперъяхта Aria SF больше не подлежит восстановлению. Причина пожара в данный момент неизвестна, яхта будет доставлена на Ибицу.

На яхте были оборудованы тренажерный зал, бассейн, в нем можно было поселить 10 гостей в пяти каютах. Скудьери получил яхту в конце июля. Состояние мужчины оценивается в 500 миллионов евро, ему принадлежит автомобиль Ferrari.

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