Фото и видео ⟩ В Испании сгорела суперъяхта стоимостью в 23 млн евро. Хозяин получил ее пару недель назад

Суперъяхта длиной в 43,7 метра загорелась в четверг, 11 августа, во второй половине дня, пока находилась на острове Форментера в Испании.

Видео: Пожар на суперъяхте Aria SF

Paolo Scudieri's 45 meter long Aria SF yacht was on fire in Formentera. It is a luxury boat valued at more than 20 million € and released this year.



pic.twitter.com/RXhHPA4q4q — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) August 12, 2022

Владелец суперъяхты - итальянский мультимиллионер и предприниматель в сфере автомобильной индустрии Паоло Скудьери. Когда яхта загорелась, семь членов экипажа и девять пассажиров были эвакуированы в соседние лодки. Люди при пожаре не пострадали.

Фото: Пожар на суперъяхте Aria SF

Считается, что суперъяхта Aria SF больше не подлежит восстановлению. Причина пожара в данный момент неизвестна, яхта будет доставлена на Ибицу.

На яхте были оборудованы тренажерный зал, бассейн, в нем можно было поселить 10 гостей в пяти каютах. Скудьери получил яхту в конце июля. Состояние мужчины оценивается в 500 миллионов евро, ему принадлежит автомобиль Ferrari.

Brand new 45m superyacht Aria SF on fire in Spain 😦 pic.twitter.com/13BlGiAQ3P — James Hicks (@James_C_Hix) August 12, 2022