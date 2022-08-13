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Борданс предложил переименовать объекты, "прославляющие коммунизм"

rus.tvnet.lv
Борданс предложил переименовать объекты, "прославляющие коммунизм"
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Министр юстиции Янис Борданс.
Министр юстиции Янис Борданс. Фото: Paula Čurkste/LETA

Министр юстиции Янис Борданс попросил в повестку дня собрания коалиции по сотрудничеству включить вопрос о начале продвижения Закон о прекращении прославления коммунистического режима и русификации в Кабинет министров, сообщает Министерство юстиции.

Борданс подчеркивает, что латвийское публичное внешнее пространство по-прежнему достаточно насыщено идеологией советского коммунистического тоталитарного режима в официальных названиях. В Конституции закреплена обязанность осудить коммунистический тоталитарный режим и установлено, что народ Латвии не признает оккупационных режимов.

Задачей закона является искоренить употребление таких топонимов, которые прославляют коммунистический тоталитарный режим и которые созданы для русификации территории Латвии и прославления России.

Целью законопроекта является реализация установленных Конституцией принципов непризнания оккупационного режима и осуждения коммунистического тоталитарного режима, а именно, недопущение унижения и угрозы ценностям Латвии как демократического, правового и национального государства; осуждение коммунистического тоталитарного режима, власти СССР, совершаемых ею преступлениями и осуществляемой ими политикой, а также осуждение политики русификации Латвии.

Также закон, по мнению Борданса, восстановит историческую справедливость - предотвратит недостоверное, неточное и необъективное отражение исторических событий, чествует достижения народа Латвии в борьбе за свободу и сопротивление коммунистической оккупации и проявляет уважение к их жертвам, способствует пониманию общественности о событиях на территории Латвии до провозглашения независимости Латвии, во время борьбы за свободу, период между войнами, во время Второй мировой войны и в период оккупации послевоенного СССР, укрепляя таким образом публичную историческую память общества.

Планируется, что переименование топонимов будет финансироваться из государственных средств.

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