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Видео с задержанием пьяного водителя мопеда в Пурвциемсе стало интернет-хитом

rus.tvnet.lv
Видео с задержанием пьяного водителя мопеда в Пурвциемсе стало интернет-хитом
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Фото: Ekrānšāviņš

Заметную популярность в социальных сетях набрало видео, на котором запечатлено задержание водителя мопеда в Риге.

Как сообщила TVNET представитель Государственной полиции Илзе Юревица, по предварительной информации, вчера, 13 августа, около 17:30 на улице Иерикю в Риге был задержан мужчина, который, управляя мопедом, не подчинился требованиям полиции остановиться и начал убегать.

Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а также ему было запрещено управлять транспортным средством.

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