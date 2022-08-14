Заметную популярность в социальных сетях набрало видео, на котором запечатлено задержание водителя мопеда в Риге.
Видео с задержанием пьяного водителя мопеда в Пурвциемсе стало интернет-хитом
W OOO W ❗️❗️❗️❗️❗️👀 👏 🥂— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) August 13, 2022
Deģenerāta fiasko, to professionāli notver speciālisti no SUB. Bravo! Pēdējā laika labākais, ko esmu redzējis! 🦾🦾🦾
Paldies, @Valsts_policija , visu cieņu un tā turpināt! ❤️
P.S. Moto noņēmu, jo SUB šo mazo pļerdaku tā pat vien nemedītu. pic.twitter.com/KCoA7Q5YY4
Как сообщила TVNET представитель Государственной полиции Илзе Юревица, по предварительной информации, вчера, 13 августа, около 17:30 на улице Иерикю в Риге был задержан мужчина, который, управляя мопедом, не подчинился требованиям полиции остановиться и начал убегать.
Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а также ему было запрещено управлять транспортным средством.
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