Нападение на автобус около Стены Плача в Иерусалиме: ранено восемь человек

В социальных сетях распространяются видео с места происшествия, на которых видны вооруженные сотрудники полиции. В течение некоторого времени выход из комплекса около Стены Плача был закрыт.

Израильская полиция на месте происшествия Фото: Reuters

Два раненых человека остаются в критическом состоянии, в том числе беременная женщина. Ей было срочно сделано кесарево сечение, новорожденный ребенок жив, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным израильской прессы, четыре пострадавших человека - члены одной семьи из Нью-Йорка, посещавшей Израиль.

Стена плача - одно из самых святых мест для верующих иудеев. Каждый год сюда приезжают на молитву тысячи людей.

Инцидент произошел неделю спустя после вооруженной операции Израиля в секторе Газа, в результате которой там было убито 47 человек.

Израильская армия провела массированную воздушную и артиллерийскую бомбардировку позиций "Исламского джихада" в Газе, сотни человек были ранены. Палестинские боевики выпустили по Израилю более тысячи ракет, в результате чего жители южных районов и крупных городов, включая Тель-Авив, были вынуждены спуститься в убежища.

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