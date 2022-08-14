Видео ⟩ Самолет Wizz Air опасно низко пролетел при посадке на греческий Скиатос

Аэропорт Скиатос, расположенный в Эгейском море недалеко от восточного берега Греции, окружает вода. Он известен тем, что самолеты опускаются под низким углом, приближаясь к пляжу. На видео слышны крики людей на пляже.

The dramatic moment a Wizz Air jet flew almost within touching distance of Greece tourists. This isn’t an unusual occurrence in Skiathos. The runway is short and pilots have to approach the landing much lower than at other airports. pic.twitter.com/pQpDCWiFKo — mark (@JohnjoL20) August 13, 2022

Скиатос, расположенный на востоке от континентальной части Греции, является популярным местом назначения. Аэропорт окружает Эгейское море, и самолеты должны опускаться над пляжами независимо от направления посадки.

Это не первый раз, когда самолет пролетел низко над людьми, и на протяжении многих лет было снято множество таких видеозаписей.

YouTube-канал, на котором было выпущено это видео, отметил, что это приземление "возможно, ниже", чем предыдущий случай, когда в 2013 году садился Air Italy 737-8 BK.