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Видео ⟩ Самолет Wizz Air опасно низко пролетел при посадке на греческий Скиатос

rus.tvnet.lv
Самолет Wizz Air опасно низко пролетел при посадке на греческий Скиатос
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

В пятницу, 12 августа, самолет Wizz Air, а именно, как говорят, Airbus A321neo, был виден на высоте лишь в несколько метров над головами людей на пляже перед посадкой на острове Скиатос, в Греции, сообщает СМИ SkyNews.

Аэропорт Скиатос, расположенный в Эгейском море недалеко от восточного берега Греции, окружает вода. Он известен тем, что самолеты опускаются под низким углом, приближаясь к пляжу. На видео слышны крики людей на пляже.

Скиатос, расположенный на востоке от континентальной части Греции, является популярным местом назначения. Аэропорт окружает Эгейское море, и самолеты должны опускаться над пляжами независимо от направления посадки.

Это не первый раз, когда самолет пролетел низко над людьми, и на протяжении многих лет было снято множество таких видеозаписей.

YouTube-канал, на котором было выпущено это видео, отметил, что это приземление "возможно, ниже", чем предыдущий случай, когда в 2013 году садился Air Italy 737-8 BK.

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