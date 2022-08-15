Взрыв на складе пиротехники на оптовом рынке в Ереване: по меньшей мере шесть погибших

Также, по данным ведомства, 56 человек получили ранения различной степени тяжести и 16 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" прогремел в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", "загорелся склад фейерверков и салютов".

На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A — TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян в интервью ТАСС подтвердил данные о взрыве на складе "материалов для фейерверков".

Очевидцы говорили об угрозе второго взрыва. Из-за сильного задымления жители близлежащих домов держат окна закрытыми.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров.

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