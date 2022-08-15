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Взрыв на складе пиротехники на оптовом рынке в Ереване: по меньшей мере шесть погибших

BBC News Русская служба
Взрыв на складе пиротехники на оптовом рынке в Ереване: по меньшей мере шесть погибших
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BBC
Фото: BBC News

При взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" неподалеку от центра Еревана по меньшей мере шесть человек погибли, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Также, по данным ведомства, 56 человек получили ранения различной степени тяжести и 16 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" прогремел в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", "загорелся склад фейерверков и салютов".

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян в интервью ТАСС подтвердил данные о взрыве на складе "материалов для фейерверков".

Очевидцы говорили об угрозе второго взрыва. Из-за сильного задымления жители близлежащих домов держат окна закрытыми.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров.

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