"Придет наше время". Вакарчук о пророческих песнях, концертах в секретных местах и победе

- Вы один из тех, кто ведет борьбу именно на культурном фронте. В чем суть, смысл, особенности этой борьбы? В чем ваша суперсила сейчас?
- Я не знаю, есть ли у меня суперсила, я обычный гражданин Украины, который любит свою страну. Я просто использую те возможности, которые у меня лично есть: как человек известный и для большого количества людей авторитетный – я так чувствую – я стараюсь поддерживать этих людей морально.
Я не так давно начал заниматься культурной дипломатией – в конце мая у нас был первый за три месяца выезд группы "Океан Ельзы" за границу – мы приняли участие в концертном телемарафоне прямо перед Бранденбургскими воротами в Берлине – очень символично получилось.
Но это то, что делает большинство украинских представителей искусства, музыкантов, первые три месяца я в основном работал в Украине, сосредоточив основное внимание на воинах на фронте.
Я ездил и езжу к ним, стараюсь тем, кому это нужно, поднять настроение, тем, кому не нужно поднимать настроение, потому что оно у них и так боевое, просто усилить его и показать, что мы все вместе в этой беде, мы вместе все пройдем и остановим.
- Расскажите подробнее о ваших концертах для украинских защитником. В СМИ есть много информации, что у вас бывает по 3-5 концертов в день.
- Это правда. Я не могу рассказывать все детали по понятным причинам, но мы объездили уже всю линию фронта и не единожды. С начала полномасштабного вторжения мы побывали в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также мы ездили на встречи с бойцами в госпиталях в других областях.