"Придет наше время". Вакарчук о пророческих песнях, концертах в секретных местах и победе

- У меня нет никаких сомнений на счет того, что Украина рано или поздно победит. У меня есть, как и у всех, размышления на тему того, как, какой ценой и когда это будет, "Когда наступит день – закончится война" (строчка из песни "Обними" группы "Океан Ельзы". – Прим. ред.). Потому что я чувствую, что эта война будет изнурительной, она не закончится очень быстро – и это нужно нам всем осознать. Но у меня нет сомнений в том, что мы победим, для этого у меня есть несколько причин: первая – беспрецедентная мировая поддержка, вторая и самая главная – сплоченность и единство украинцев перед лицом опасности, перед лицом врага, Украина едина как никогда, ну и в некотором философском смысле – мы на светлой стороне, за нами справедливость, за нами Бог, кто верит в Бога, тот это осознает, за нами правда, и – как бы там ни было – правда всегда побеждает, поэтому я думаю, что Украина победит.