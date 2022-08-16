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"Придет наше время". Вакарчук о пророческих песнях, концертах в секретных местах и победе

Евгения Лагода rus.tvnet.lv
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"Придет наше время". Вакарчук о пророческих песнях, концертах в секретных местах и победе
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Его песни называют пророческими. Они становились символами двух украинских революций, и сейчас одним из самых сокровенных желаний каждого украинца являются строчки из его песни "Когда-то придет день – закончится война". Конечно, речь о лидере группы "Океан Ельзы" Святославе Вакарчуке. RUS TVNET поговорил с музыкантом накануне выступления в Риге.

Если бы войну можно было выиграть песнями или строчками из песен, то войн, возможно, и не было бы.

*Интервью переведено с украинского языка

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук с первых дней войны ездил с камерными концертами для защитников по всей линии фронта, поднимая боевой дух Вооруженных сил Украины. Певец выступил даже на Чернобыльской АЭС. В конце весны Святослав вместе с группой начал выступать также за пределами Украины, чтобы собирать средства для помощи пострадавшим от полномасштабного вторжения России, а также чтобы привлекать внимание общественности к событиям в стране и напоминать, что война в Украине еще не закончилась.

21 августа 2022 года легендарная украинская группа "Океан Ельзы" выступит с концертом в поддержку Украины в "Арена Рига". Help for Ukraine – это тур, с которым музыканты ездят по всему миру, собирая деньги для помощи детям, которые пострадали от войны, медучреждениям и защитникам Украины. 

Группа "Океан Ельзы"
Группа "Океан Ельзы" Фото: Пресс-фото

- Святослав, прошло уже больше пяти месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Как бы вы охарактеризовали это время?

- Кто-то удачно применяет аллегорию о том, что день, который начался рано утром 24 февраля, не закончился до сих пор, это один длинный день. Действительно, в этом что-то есть – на самом деле этот день закончится только тогда, когда закончится война, а для украинцев это значит, что закончится оккупация российской армией наших территорий и украинцы смогут жить мирно во всех отношениях: и в военном, и в моральном, и с миром в сердце.

- Вы один из тех, кто ведет борьбу именно на культурном фронте. В чем суть, смысл, особенности этой борьбы? В чем ваша суперсила сейчас?

- Я не знаю, есть ли у меня суперсила, я обычный гражданин Украины, который любит свою страну. Я просто использую те возможности, которые у меня лично есть: как человек известный и для большого количества людей авторитетный – я так чувствую – я стараюсь поддерживать этих людей морально.

Я не так давно начал заниматься культурной дипломатией – в конце мая у нас был первый за три месяца выезд группы "Океан Ельзы" за границу – мы приняли участие в концертном телемарафоне прямо перед Бранденбургскими воротами в Берлине – очень символично получилось.

Но это то, что делает большинство украинских представителей искусства, музыкантов, первые три месяца я в основном работал в Украине, сосредоточив основное внимание на воинах на фронте.

Я ездил и езжу к ним, стараюсь тем, кому это нужно, поднять настроение, тем, кому не нужно поднимать настроение, потому что оно у них и так боевое, просто усилить его и показать, что мы все вместе в этой беде, мы вместе все пройдем и остановим.

- Расскажите подробнее о ваших концертах для украинских защитником. В СМИ есть много информации, что у вас бывает по 3-5 концертов в день.

- Это правда. Я не могу рассказывать все детали по понятным причинам, но мы объездили уже всю линию фронта и не единожды. С начала полномасштабного вторжения мы побывали в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также мы ездили на встречи с бойцами в госпиталях в других областях.

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук Фото: Пресс-фото

Мы выступали в разных районах дислокации: это бывают безопасные места, если возможно вообще в Украине говорить о безопасных местах, тыловые точки, а бывают и на линии фронта, очень близко к районам боевых действий. Много было разных ситуаций.

И поскольку концерты на линии фронта не могут быть длительными, потому что там находится ограниченное количество людей в небольших секретных местах, специально защищенных, мы стараемся сделать таких выступлений несколько в день.

Поэтому бывает по 3-5 концертов в день. Оптимально 3, потому что ты можешь не только спеть, но и поговорить с людьми, всем уделить внимание.

За первые три месяца полномасштабного вторжения мы провели больше 100 концертов, объездили 25 бригад, некоторые не единожды. Я начал ездить через три дня с начала полномасштабной войны и больше чем четыре ночи подряд я в одном месте с того времени не ночевал, включая свой дом.

- Как писал Харуки Мураками: "Есть воспоминания и мысли, которые никогда не постареют". Сейчас вы ездите с камерными концертами для украинских бойцов по всей Украине, с большими концертами в поддержку Украины за пределами страны. Какие ваши воспоминания этого времени никогда не постареют? Что вы запомните навсегда?

- Мы с вами можем говорить об этом уже в философском аспекте. Я понимаю, о чем говорил Мураками – он говорил о воспоминаниях, которые, как вино, проходят испытание временем и только крепчают или становятся более выдержанными.

Для того, чтобы ответить на такой философский вопрос, нужно прожить время, и понятно, что когда пройдёт 5 или 10, 20 лет – дай Бог нам всем дожить до этого времени – я смогу более осмысленно ответить на ваш вопрос. Но скажу откровенно – воспоминания войны, мне кажется, будет очень тяжело стереть из памяти. У меня даже появилась идея написать книгу воспоминаний после того, как, надеюсь, мы все доживем до победы.

Мне теперь это гораздо интереснее будет написать, рассказать людям, чем, возможно, даже воспоминания, связанные с моей музыкальной карьерой, которые я раньше хотел зафиксировать.

У меня есть ощущение, что это нужно оставить для людей, для наших детей и внуков для того, чтобы они увидели, что и как было.

Я делаю записи: как текстовые, так и видео, я помню все номера бригад, всех тех людей, с которыми я встречался, я общаюсь со многими интересными людьми вне армии: с врачами, волонтерами, представителями правительства, с обычными простыми людьми – многие из этих людей стали частью видеохроники. Я не профессиональный, тем более не военный журналист и не собираюсь им становиться и забирать хлеб у тех, кто умеет хорошо работать в этой специальности. Я любитель, у которого, как вы говорите, суперсила не столько уметь все правильно показать, сколько вспомнить все пережитое и отрефлексировать определенным поэтическим образом.

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук Фото: Пресс-фото

- Вы вспомнили, что общаетесь в том числе и с представителями правительства. Как вы относитесь, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому? Ведь вы были знакомы с ним еще до того, как он занял эту должность. Поддерживаете с ним связь?

- К счастью, сейчас политический процесс сведен к минимуму – вся страна работает единым фронтом.

Я считаю, что у президента есть много дел, которыми он должен заниматься. Я, безусловно, при большой и важной необходимости решения какого-то дела государственной важности, имел бы возможность и способ обратиться к нему. У Владимира Зеленского много работы: он работает на международной арене, он главнокомандующий – вся страна сегодня вместе с президентом борется за то, чтобы победить в этой войне и чтобы она наконец-то закончилась. Несомненно, абсолютное большинство людей, как и я, поддерживают усилия президента и других политиков, которые направлены на нашу победу в войне.

- Вы и ваша группа "Океан Ельзы" – несомненно, один из культурных символов украинской нации нашего времени. На ваш взгляд – как Украина и украинцы меняются сейчас?

- Война делает людей чище. Потому что во время войны проявляются самые худшие и самые лучшие качества. От самых худших качеств ты пытаешься избавиться – тебе стыдно во время войны быть таким, и ты становишься чище. А самые лучшие качества ты стараешься развить и сделать что-то хорошее для других людей.

У каждого человека есть хорошая и плохая стороны – это известный факт, все притчи, концепция "Бога – дьявола" не просто так возникли, но в каждом процент хорошего и плохого проявляется по-разному.

Мне кажется, что Украина сейчас очищается от пережитков, которые нас тянули назад, и сейчас у нас есть шанс действительно пойти вперед и стать великим европейским демократическим государством, которое станет достойным дополнением всей европейской семьи.

- Ваши песни называют пророческими. Они становились символами двух украинских революций, и сейчас одним из самых сокровенных желаний каждого украинца являются ваши строчки "Когда-то придет день – закончится война". Как вы это прокомментируете?

- Я всегда немного шучу, а немного всерьез говорю, что, если мои песни действительно пророческие, то я уже жду, когда станет пророческой моя песня "Все будет хорошо" и "Придет наше время".

Возможно, нужно заменить строчку "Придет наше время" на строчку "Пришло уже наше время", как я, кстати, и пою на встречах с воинами. Всегда заканчиваю свои выступления строчками: "Все будет хорошо. Настало уже наше время".

Возможно, нужно изменить эти слова, и тогда мы выиграем войну, говорит Святослав, улыбаясь. – Это такая шутка сквозь слезы, потому что до окончания войны, к сожалению, очень долго. Если бы войну можно было бы выиграть песнями или строчками из песен, то войн, возможно, и не было бы.

По поводу пророчества этих песен – сознательно я не пишу специальных текстов, все мои произведения подсознательные. И большинство из тех песен, которые люди сейчас называют пророческими, были написаны до войны, до 2014 года, и, конечно же, до полномасштабной войны 2022 года. "Все будет хорошо", "Я не сдамся без боя", "Стена", "Вставай" – все эти песни были написаны задолго до войны. Некоторые песни имеют военный подтекст и напрямую связаны с войной – такие, как "Мгновение", "Не твоя война".

Несколько месяцев назад я сознательно написал песню по событиям, которые происходят и произошли сейчас, – она называется "Город Марии", это песня о Мариуполе.

- Все мы во время войны переживаем за своих родных. Ваша душа на месте – ваши родные сейчас в безопасности?

- У меня все хорошо, мои родные в безопасности, а моя душа – хоть она и сильно переживает, и она напряжена от того, что происходит, но она в гармонии. Я делаю то, что должен делать. Я там, где я должен быть. Я чувствую себя на своем месте и это для меня очень важно. Поэтому в широком смысле – да, моя душа грустит от того, что происходит с моей страной, но она месте. Моя душа, как и весь украинский народ, борется.

Моя душа говорит мне: "Слава, ты там, где должен быть". В этом смысле я понимаю, что это моя миссия и я готов делать ее столько, сколько нужно.

- Верите ли вы в победу Украины?

- У меня нет никаких сомнений на счет того, что Украина рано или поздно победит. У меня есть, как и у всех, размышления на тему того, как, какой ценой и когда это будет, "Когда наступит день – закончится война" (строчка из песни "Обними" группы "Океан Ельзы". – Прим. ред.). Потому что я чувствую, что эта война будет изнурительной, она не закончится очень быстро – и это нужно нам всем осознать. Но у меня нет сомнений в том, что мы победим, для этого у меня есть несколько причин: первая – беспрецедентная мировая поддержка, вторая и самая главная – сплоченность и единство украинцев перед лицом опасности, перед лицом врага, Украина едина как никогда, ну и в некотором философском смысле – мы на светлой стороне, за нами справедливость, за нами Бог, кто верит в Бога, тот это осознает, за нами правда, и – как бы там ни было – правда всегда побеждает, поэтому я думаю, что Украина победит.

Но какой будет цена этой победы и сколько еще "заберет твоих детей не твоя война", как я пою, – этого, к сожалению, никто не знает, да и, может, не стоит зацикливаться на этом вопросе. Я всегда говорю на своих встречах: "Не спрашивайте, когда это все закончится, а просто перед сном посмотрите на себя в зеркало и спросите: что я сегодня сделал для победы? И так каждый день".

- Что бы вы пожелали всем украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину?

- Для того, чтобы наши бойцы, и те, кто, как и я, делает свое дело, были спокойны и чтобы наша душа была в гармонии, нам важно, чтобы наши родные и близкие, наши любимые женщины, наши дети, родители и так далее были в безопасности, чтобы мы не беспокоились и имели возможность отдавать всю свою энергию для того, чтобы освободить Украину от врага.

Все те, кто сейчас находится за пределами страны, они и так делают много: они помогают, занимаются волонтерством, я не думаю, что кто-то сидит сложа руки.

Вместе с этим за месяцы войны я осознал, что я хочу жить в Украине, что бы ни случилось. Я не представляю, чтобы я смог покинуть родину даже из-за опасности и потом не вернуться.

Поэтому я всем говорю – сейчас оставайтесь в безопасности, но помните, что ваша страна ждет вас, нужно ее защищать и отстраивать.

- Что бы вы хотели сказать жителям Латвии накануне предстоящего концерта в Риге?

- Дружественной Латвии огромный привет и благодарность всему латвийскому народу, всем людям, всем жителям Латвии, правительству Латвии за то, что они очень помогают нам. Мы это очень ценим. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Мы здесь воюем за всех нас, за вас в том числе.

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук Фото: Пресс-фото

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