Умер известный художник Дмитрий Врубель

Известно, что Дмитрий Врубель последние два месяца болел ковидом. В конце июня он был госпитализирован. Врачи установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а также ввели его в искусственную кому.

Супруга художника Виктория Тимофеева говорила 9 августа, что Врубель уже четыре недели находится в критическом состоянии. С ее слов, Дмитрия подключали к различным аппаратам жизнедеятельности, в том числе к аппарату ИВЛ.

Дмитрий Врубель в возрасте 15 лет создал свою картину "Суд Пилата". В 1979 году поступил в МГПИ на художественно-графический факультет. Он был учеником Михаила Эпштейна, Андрея Панченко и Владимира Овчинникова. С 1990 года жил в Берлине и Москве.

Известность Дмитрий Врубель получил после создания граффити "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй", созданное в 1990 году на фрагменте Берлинской стены. На нем генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев целует руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Кстати, в 2009 году граффити смыли с фрагмента Берлинской стены, после чего Врубель воссоздал свою работу.