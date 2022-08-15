14 августа в Берлине в возрасте 62 лет умер художник Дмитрий Врубель. О его смерти сообщили журналистка Ксения Ларина и литературовед Глеб Морев, пишет "Медуза".
Умер известный художник Дмитрий Врубель
Известно, что Дмитрий Врубель последние два месяца болел ковидом. В конце июня он был госпитализирован. Врачи установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а также ввели его в искусственную кому.
Супруга художника Виктория Тимофеева говорила 9 августа, что Врубель уже четыре недели находится в критическом состоянии. С ее слов, Дмитрия подключали к различным аппаратам жизнедеятельности, в том числе к аппарату ИВЛ.
Дмитрий Врубель в возрасте 15 лет создал свою картину "Суд Пилата". В 1979 году поступил в МГПИ на художественно-графический факультет. Он был учеником Михаила Эпштейна, Андрея Панченко и Владимира Овчинникова. С 1990 года жил в Берлине и Москве.
Известность Дмитрий Врубель получил после создания граффити "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Братский поцелуй", созданное в 1990 году на фрагменте Берлинской стены. На нем генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев целует руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Кстати, в 2009 году граффити смыли с фрагмента Берлинской стены, после чего Врубель воссоздал свою работу.
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