Видео ⟩ Ольга Бузова нашлась. Где она была?

Ольга Бузова опубликовала небольшое видео, где она в горах в окружении лошадей и танцует. Причину своего исчезновения из соцсетей звезда не назвала.

"Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю", - написала телеведущая.

Напомним, Ольга Бузова последний раз выходила на связь в четверг, когда опубликовала кадры у вертолета. Она радостно сообщала о грядущем мини-путешествии в горы. После связь с ней прекратилась.

Ольга Бузова Фото: скриншот видео с YouTube

Подписчики Ольги, привыкшие к бесконечным публикациям и сторис, не на шутку встревожились. Издание StarHit.ru попыталось связаться с Бузовой, но ее телефоны и социальные сети молчали. Ситуацию не смог прояснить и пиар-менеджер звезды Антон Богославский, который ответил журналистам взволнованным голосом: "Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется".

За последние годы поп-исполнительница и ведущая шоу "Звезды в Африке" пропадала из соцсетей уже два раза. В первый раз из-за расставания с Давой, а затем из-за проблем со здоровьем.