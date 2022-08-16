Драка у клуба в Лиепае: один пострадавший получил ножевое ранение

Как сообщила порталу Liepājniekiem.lv представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, инцидент в клубе закончился двумя пострадавшими. Один из участников конфликта с колотым ранением ноги доставлен в больницу, а другой, у которого обнаружены телесные повреждения от ударов, задержан на месте происшествия.