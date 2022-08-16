В воскресенье, 14 августа, в Лиепае возле клуба Fontaine Palace произошел конфликт между несколькими людьми. Они размахивали и кулаками, и ножами, сообщает портал Liepājniekiem.lv.
Драка у клуба в Лиепае: один пострадавший получил ножевое ранение
Драка у клуба в Лиепае: один пострадавший получил ножевое ранение
Государственная полиция получила вызов на место происшествия в 16:10.
Как сообщила порталу Liepājniekiem.lv представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, инцидент в клубе закончился двумя пострадавшими. Один из участников конфликта с колотым ранением ноги доставлен в больницу, а другой, у которого обнаружены телесные повреждения от ударов, задержан на месте происшествия.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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