На концерт Prāta Vētra в Межапарке можно будет приехать на поезде

Pasažieru vilciens добавило в расписание поездов четыре рейса непосредственно для посетителей концерта Prāta Vetra, в том числе один рейс из Риги в Мангали и три рейса из Мангали в Ригу, сообщили в компании.

В субботу, 20 августа, в 19:07 с Рижского центрального железнодорожного вокзала в Мангали отправится дополнительный поезд. В постоянном расписании движения поездов с 17:00 до 20:00 доступны пять рейсов по маршруту Рига - Мангали, любым из которых можно воспользоваться для того, чтобы добраться до места проведения концерта.

Посетители концерта смогут вернуться на Рижский центральный железнодорожный вокзал на любом из трех поездов, которые отправятся из Мангали в воскресенье, 21 августа, в 0:30, 0:50 и 1:10.

От станции Мангали до Большой эстрады Межапарка можно дойти за 25 минут, а на поезде из Риги до Мангали доехать за 16 минут.

Купить билеты на указанные рейсы уже можно на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.