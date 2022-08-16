Муж дочери экс-мэра Риги Бурова подал на развод с ней

На прошлой неделе в суде Видземского предместья Риги был рассмотрен письменный иск Яниса Юкшинскиса к Инне Буровой о расторжении брака и порядке реализации права общения.

"Суд дал нам время до ноября. Была назначена медиация", - пояснила Инна.

"Нигде не сказано, что нам не удастся спасти брак. Я по крайней мере в это верю, хотя и отношения с мужем сейчас действительно не лучшие", - откровенно рассказала Инна Бурова.

Она также отметила: "Я договорилась с мужем - о кризисе в отношениях не говорить".

Заместитель директора Рижской Классической гимназии Инна Бурова и Янис Юкшинскис, который работает в сфере логистики, поженились в сентябре 2020 года. 26 февраля прошлого года у них родился первенец - дочь София.

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