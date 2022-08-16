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Сбор денег на Bayraktar для Украины: жители Латвии пожертвовали уже более 226 тысяч евро

TVNET rus.tvnet.lv
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Сбор денег на Bayraktar для Украины: жители Латвии пожертвовали уже более 226 тысяч евро
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Bayraktar TB2.
Bayraktar TB2. Фото: Youtube

В Латвии в рамках кампании, в ходе которой собираются средства на приобретение дрона Bayraktar, чтобы подарить его Украине, к вечеру 16 августа было пожертвовано уже более 226 тысяч евро, которые внесли более 6994 лиц.

Напомним, утром в 16 августа в Латвии была начата кампания по сбору пожертвований на приобретение Bayraktar, чтобы подарить его Украине.

К 22 часам на портале Ziedot.lv было пожертвовано уже более 226 тысяч евро. Пожертвовать можно здесь, а также по номеру телефона 9000 6561 (плата за звонок составляет 4,27 евро).

По наблюдениям портала TVNET, жертвующие подошли с творчеством, указывая, что пожертвования осуществили Русский союз Латвии, Владимир Путин, Татьяна Жданок, Андрей Мамыкин, Владимир Линдерман, "Шлесерс, кто же другой", 007, "На пачку сигарет на складе бомб" и т.д.

Отметим, что Латвия - не первая страна, жители которой решили выразить свою поддержку Украине, собрав пожертвования на дрон Bayraktar. Такие же акции прошли, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Министерство обороны призвало жителей принять участие в сборе средств на беспилотник.

По словам министра обороны Артиса Пабрикса, эта инициатива - "еще одно подтверждение тому, что Латвия продолжает поддерживать Украину, чтобы способствовать ее обороноспособности в борьбе против России".

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