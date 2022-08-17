Возлюбленному Рианны, рэперу A$AP Rocky грозит девять лет тюрьмы

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. 20 апреля этого года рэпер был задержан полицией в международном аэропорту Лос-Анджелеса, но в тот же день отпущен за 550 тысяч долларов США (543 тысячи евро).

В случае признания виновным рэперу может грозить до девяти лет лишения свободы.

"Стрельба в общественном месте является серьезным правонарушением, которое могло привести к трагическим последствиям не только для человека, ставшего жертвой, но и для невиновных людей, посещающих Голливуд", - заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Жертвой стал Терелл Эфрон, также известный как A$AP Relli. Сообщается, что стрельба произошла в ночь на 6 ноября прошлого года в Голливуде, во время ссоры между двумя мужчинами.

Жертва получила незначительные ранения левой руки, а весь инцидент был запечатлён близлежащими камерами наблюдения.

Напомним, что рэпер является возлюбленным известной певицы Рианны и отцом их ребенка.

Этим летом A$AP Rocky выступали в Латвии на фестивале Positivus.

Галерея: второй день фестиваля Positivus